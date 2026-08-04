Saját kutyája harapott meg egy 60 éves férfit Ungváron

Saját kutyája harapott meg egy 60 éves ungvári férfit. Az esethez a mentőszolgálat 100-as számú egységét riasztották.

A mentők megvizsgálták a sérültet, és a protokollnak megfelelően megadták számára a szükséges ellátást. Ezt követően a férfit kórházba szállították.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy még a háziállatok is váratlanul agresszívvá válhatnak például fájdalom, félelem vagy stressz miatt. Harapás esetén a sebet vízzel és szappannal alaposan le kell mosni, fertőtleníteni kell, majd mindenképpen orvosi segítséget kell kérni.

A nyitókép illusztráció

Forrás: 103 Zakarpattya

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →