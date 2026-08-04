A hőség miatt távmunkára állt át egy városi önkormányzat Lemberg megyében

A rendkívüli hőség miatt módosították a munkarendet a Lemberg megyei Hodoriv városi tanácsánál. A polgármester rendelkezése értelmében augusztus 4-től rövidített munkaidőt és részleges távmunkát vezettek be mindaddig, amíg a nappali hőmérséklet meghaladja a 30 Celsius-fokot.

Az intézkedés szerint az önkormányzat és annak strukturális egységei 8:00 és 12:00 óra között személyesen működnek, ezt követően, 12:00 és 17:00 óra között a dolgozók távmunkában látják el feladataikat.

A munkavállalóknak a távmunka ideje alatt is folyamatosan elérhetőnek kell lenniük: kötelesek fogadni a telefonhívásokat, ellenőrizni az elektronikus levelezésüket, valamint haladéktalanul válaszolni a beérkező megkeresésekre. A rövidített munkaidő ellenére a dolgozók teljes fizetésben részesülnek.

A polgármesteri rendelet további intézkedéseket is előír. Gondoskodni kell a gyermekek biztonságos elhelyezéséről a Romaska óvodában, biztosítani kell a város folyamatos, napi 24 órás vízellátását a hőség idején, továbbá megfelelő munkakörülményeket kell teremteni az egészségügyi dolgozók számára, valamint biztosítani kell a betegek komfortos ellátását a városi kórházban.

Ukrajnában az elmúlt napokban több térségben is rendkívüli hőhullám alakult ki, amely számos helyen megdöntötte a korábbi napi melegrekordokat.

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