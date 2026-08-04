Zárókiállítással ért véget a XVI. Jankovics Mária Alkotótábor I. turnusa

Kárpátalja.ma Színes

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2026. július 27. – augusztus 1. között tizenhatodik alkalommal valósította meg a Jankovics Mária Alkotótábort olyan kárpátaljai iskolások számára, akik a rajz, a festészet, a szobrászat és más képzőművészeti ágak iránt érdeklődnek.

Az alkotótáborba 10-16 éves kor közötti tanulók jelentkezését vártuk 2026. május 8. – június 12. között. A táborban 26 fiatal vett részt. Szakmai fejlődésüket öt szakképzett oktató segítette négy egyetemi hallgató és egy egészségügyi szakember közreműködésével.

A fiatal művészpalánták Kárpátalja 8 különböző településéről és 7 tanintézményből érkeztek a táborba:

S.sz.TelepülésRésztvevők létszáma
 1.Badaló1
 2.Beregszász15
 3.Kígyós1
 4.Kisdobrony5
 5.Kovászó1
 6.Nagybégány1
 7.Nagymuzsaly1
 8.Sislóc1
Összesen26
S.sz.Oktatási intézményRésztvevők létszáma
 1.Beregszászi 5. sz. Tarasz Sevcsenko Líceum7
 2.Beregszászi Bethlen Gábor Líceum3
 3.Beregszászi Fedor Potusnyák Líceum3
 4.Beregszászi Kossuth Lajos Líceum6
 5.II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete1
 6.Kisdobronyi Líceum5
 7.Sislóci Líceum1
Összesen26

A résztvevők szakmai fejlődését öt elismert szakember segítette: Kulin Ágnes, a tábor szakmai felelőse, festőművész, grafikus, a Révész Imre Társaság elnöke, a Rákóczi Egyetem oktatója, a Na’Conxypan Galéria vezetője, Kovács Gyöngyi, beregszászi kézműves, a Rákóczi Egyetem tanára, Kutasi Csaba, festőművész, grafikus, a Rákóczi Egyetem művészeti részlegének laboránsa, Néger Krisztina, képzőművész, keramikus és Kutasi Viktória, képzőművész, belsőépítész, a Rákóczi Egyetem művészeti részlegének laboránsa.

A szaktanárok segítségével tematikus műhelyfoglalkozásokon vehettek részt a táborozók és megismerkedhettek a grafikai, festészeti és szobrászati technikák alapjaival, valamint a korcsoportjukhoz igazított feladatokon keresztül mélyülhettek el a művészet világában.

A 2026-os év számos jelentős művészeti és kulturális évfordulót tartogatott, amelyekhez a tábor szakmai programja is igazodott. A gyakorlati alkotómunka mellett a résztvevők olyan előadásokon és foglalkozásokon vehettek részt, amelyek a művészet- és kultúrtörténet kiemelkedő alakjait, valamint az idei jubileumokat állították a középpontba.

Az előadások és műhelyfoglalkozások során megismerkedhettek a fényképészet kétszáz éves történetével, Vivian Maier utcai fotográfiai munkásságával, Constantin Brâncuși modern szobrászművészetre gyakorolt hatásával, Beatrix Potter és a százéves Micimackó gyermekirodalmi örökségével, Victor Vasarely op-art művészetével, továbbá Mary Shelley és Agatha Christie munkásságán keresztül betekintést nyerhettek a horror- és krimiirodalom kialakulásába és fejlődésébe.

A műhelymunkák mellett minden délután választható fakultatív foglalkozások is várták a diákokat, ahol korongozással, origamival, kártya- és táblajátékokkal ismerkedhettek meg. Emellett szabadidőben sportolásra és logikai játékokra is lehetőség nyílt.

A tábor zárásaként 2026. július 31-én került sor az ünnepélyes zárókiállításra a Rákóczi Egyetem Na’Conxypan Galériájában, ahol a foglalkozások során készült alkotásokat mutatták be. A kiállítást követően a résztvevők játékos vetélkedőn adhattak számot az egy hét során megszerzett ismereteikről és készségeikről.

A XVI. Jankovics Mária Alkotótábor első turnusa a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

Váradi Natália, programfelelős

 „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

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