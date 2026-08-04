Zárókiállítással ért véget a XVI. Jankovics Mária Alkotótábor I. turnusa

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2026. július 27. – augusztus 1. között tizenhatodik alkalommal valósította meg a Jankovics Mária Alkotótábort olyan kárpátaljai iskolások számára, akik a rajz, a festészet, a szobrászat és más képzőművészeti ágak iránt érdeklődnek.

Az alkotótáborba 10-16 éves kor közötti tanulók jelentkezését vártuk 2026. május 8. – június 12. között. A táborban 26 fiatal vett részt. Szakmai fejlődésüket öt szakképzett oktató segítette négy egyetemi hallgató és egy egészségügyi szakember közreműködésével.

A fiatal művészpalánták Kárpátalja 8 különböző településéről és 7 tanintézményből érkeztek a táborba:

S.sz. Település Résztvevők létszáma 1. Badaló 1 2. Beregszász 15 3. Kígyós 1 4. Kisdobrony 5 5. Kovászó 1 6. Nagybégány 1 7. Nagymuzsaly 1 8. Sislóc 1 Összesen 26

S.sz. Oktatási intézmény Résztvevők létszáma 1. Beregszászi 5. sz. Tarasz Sevcsenko Líceum 7 2. Beregszászi Bethlen Gábor Líceum 3 3. Beregszászi Fedor Potusnyák Líceum 3 4. Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 6 5. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete 1 6. Kisdobronyi Líceum 5 7. Sislóci Líceum 1 Összesen 26

A résztvevők szakmai fejlődését öt elismert szakember segítette: Kulin Ágnes, a tábor szakmai felelőse, festőművész, grafikus, a Révész Imre Társaság elnöke, a Rákóczi Egyetem oktatója, a Na’Conxypan Galéria vezetője, Kovács Gyöngyi, beregszászi kézműves, a Rákóczi Egyetem tanára, Kutasi Csaba, festőművész, grafikus, a Rákóczi Egyetem művészeti részlegének laboránsa, Néger Krisztina, képzőművész, keramikus és Kutasi Viktória, képzőművész, belsőépítész, a Rákóczi Egyetem művészeti részlegének laboránsa.

A szaktanárok segítségével tematikus műhelyfoglalkozásokon vehettek részt a táborozók és megismerkedhettek a grafikai, festészeti és szobrászati technikák alapjaival, valamint a korcsoportjukhoz igazított feladatokon keresztül mélyülhettek el a művészet világában.

A 2026-os év számos jelentős művészeti és kulturális évfordulót tartogatott, amelyekhez a tábor szakmai programja is igazodott. A gyakorlati alkotómunka mellett a résztvevők olyan előadásokon és foglalkozásokon vehettek részt, amelyek a művészet- és kultúrtörténet kiemelkedő alakjait, valamint az idei jubileumokat állították a középpontba.

Az előadások és műhelyfoglalkozások során megismerkedhettek a fényképészet kétszáz éves történetével, Vivian Maier utcai fotográfiai munkásságával, Constantin Brâncuși modern szobrászművészetre gyakorolt hatásával, Beatrix Potter és a százéves Micimackó gyermekirodalmi örökségével, Victor Vasarely op-art művészetével, továbbá Mary Shelley és Agatha Christie munkásságán keresztül betekintést nyerhettek a horror- és krimiirodalom kialakulásába és fejlődésébe.

A műhelymunkák mellett minden délután választható fakultatív foglalkozások is várták a diákokat, ahol korongozással, origamival, kártya- és táblajátékokkal ismerkedhettek meg. Emellett szabadidőben sportolásra és logikai játékokra is lehetőség nyílt.

A tábor zárásaként 2026. július 31-én került sor az ünnepélyes zárókiállításra a Rákóczi Egyetem Na’Conxypan Galériájában, ahol a foglalkozások során készült alkotásokat mutatták be. A kiállítást követően a résztvevők játékos vetélkedőn adhattak számot az egy hét során megszerzett ismereteikről és készségeikről.

A XVI. Jankovics Mária Alkotótábor első turnusa a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

Váradi Natália, programfelelős

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

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