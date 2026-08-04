Zárókiállítással ért véget a XVI. Jankovics Mária Alkotótábor I. turnusa
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2026. július 27. – augusztus 1. között tizenhatodik alkalommal valósította meg a Jankovics Mária Alkotótábort olyan kárpátaljai iskolások számára, akik a rajz, a festészet, a szobrászat és más képzőművészeti ágak iránt érdeklődnek.
Az alkotótáborba 10-16 éves kor közötti tanulók jelentkezését vártuk 2026. május 8. – június 12. között. A táborban 26 fiatal vett részt. Szakmai fejlődésüket öt szakképzett oktató segítette négy egyetemi hallgató és egy egészségügyi szakember közreműködésével.
A fiatal művészpalánták Kárpátalja 8 különböző településéről és 7 tanintézményből érkeztek a táborba:
|S.sz.
|Település
|Résztvevők létszáma
|1.
|Badaló
|1
|2.
|Beregszász
|15
|3.
|Kígyós
|1
|4.
|Kisdobrony
|5
|5.
|Kovászó
|1
|6.
|Nagybégány
|1
|7.
|Nagymuzsaly
|1
|8.
|Sislóc
|1
|Összesen
|26
|S.sz.
|Oktatási intézmény
|Résztvevők létszáma
|1.
|Beregszászi 5. sz. Tarasz Sevcsenko Líceum
|7
|2.
|Beregszászi Bethlen Gábor Líceum
|3
|3.
|Beregszászi Fedor Potusnyák Líceum
|3
|4.
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|6
|5.
|II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete
|1
|6.
|Kisdobronyi Líceum
|5
|7.
|Sislóci Líceum
|1
|Összesen
|26
A résztvevők szakmai fejlődését öt elismert szakember segítette: Kulin Ágnes, a tábor szakmai felelőse, festőművész, grafikus, a Révész Imre Társaság elnöke, a Rákóczi Egyetem oktatója, a Na’Conxypan Galéria vezetője, Kovács Gyöngyi, beregszászi kézműves, a Rákóczi Egyetem tanára, Kutasi Csaba, festőművész, grafikus, a Rákóczi Egyetem művészeti részlegének laboránsa, Néger Krisztina, képzőművész, keramikus és Kutasi Viktória, képzőművész, belsőépítész, a Rákóczi Egyetem művészeti részlegének laboránsa.
A szaktanárok segítségével tematikus műhelyfoglalkozásokon vehettek részt a táborozók és megismerkedhettek a grafikai, festészeti és szobrászati technikák alapjaival, valamint a korcsoportjukhoz igazított feladatokon keresztül mélyülhettek el a művészet világában.
A 2026-os év számos jelentős művészeti és kulturális évfordulót tartogatott, amelyekhez a tábor szakmai programja is igazodott. A gyakorlati alkotómunka mellett a résztvevők olyan előadásokon és foglalkozásokon vehettek részt, amelyek a művészet- és kultúrtörténet kiemelkedő alakjait, valamint az idei jubileumokat állították a középpontba.
Az előadások és műhelyfoglalkozások során megismerkedhettek a fényképészet kétszáz éves történetével, Vivian Maier utcai fotográfiai munkásságával, Constantin Brâncuși modern szobrászművészetre gyakorolt hatásával, Beatrix Potter és a százéves Micimackó gyermekirodalmi örökségével, Victor Vasarely op-art művészetével, továbbá Mary Shelley és Agatha Christie munkásságán keresztül betekintést nyerhettek a horror- és krimiirodalom kialakulásába és fejlődésébe.
A műhelymunkák mellett minden délután választható fakultatív foglalkozások is várták a diákokat, ahol korongozással, origamival, kártya- és táblajátékokkal ismerkedhettek meg. Emellett szabadidőben sportolásra és logikai játékokra is lehetőség nyílt.
A tábor zárásaként 2026. július 31-én került sor az ünnepélyes zárókiállításra a Rákóczi Egyetem Na’Conxypan Galériájában, ahol a foglalkozások során készült alkotásokat mutatták be. A kiállítást követően a résztvevők játékos vetélkedőn adhattak számot az egy hét során megszerzett ismereteikről és készségeikről.
A XVI. Jankovics Mária Alkotótábor első turnusa a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.
Váradi Natália, programfelelős
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány