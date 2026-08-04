Ötödik alkalommal ad otthont Tiszapéterfalva a XVI. Jankovics Mária Alkotótábor II. turnusának
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap Zrt. támogatásával 16. alkalommal valósítja meg a Jankovics Mária Alkotótábort. A program 2022 óta két turnusban valósul meg, ennek köszönhetően a tiszapéterfalvai helyszín idén már ötödik alkalommal ad otthont a tábor második turnusának. Az első turnus 2026. július 27. – augusztus 3. között Beregszászon, a Rákóczi Egyetem bázisán valósult meg 26 fő részvételével. A második turnus pedig 2026. augusztus 3-8. között a Rákóczi Egyetem Egán Ede Szakképzési Centrum Tiszapéterfalvai Szakképzési Központjában valósulhat meg, amelynek programja megegyezik a beregszásziéval.
Az alkotótáborban olyan 10–16 éves fiatalok vesznek részt, akik érdeklődnek a képzőművészetek, a festészet, a szobrászat és rajzművészet iránt, és szeretnék tovább fejleszteni alkotói készségeiket.
A tábor II. turnusába 2026. május 8 – június 12. között 43 fő nyújtotta be jelentkezését, Kárpátalja 17 településéről, 17 tanintézményből:
|S.sz.
|Település
|Jelentkezők száma
|1.
|Beregszász
|6
|2.
|Csap
|1
|3.
|Csetfalva
|1
|4.
|Gyula
|4
|5.
|Jánosi
|1
|6.
|Macsola
|2
|7.
|Nagybakta
|1
|8.
|Nagybégány
|1
|9.
|Nagydobrony
|3
|10.
|Nagypalád
|1
|11.
|Nevetlenfalu
|1
|12.
|Som
|1
|13.
|Tiszabökény
|3
|14.
|Tiszakeresztúr
|3
|15.
|Tiszapéterfalva
|10
|16.
|Tiszaújlak
|3
|17.
|Ungvár
|1
|Összesen:
|43
|S.sz.
|Oktatási intézmény
|Jelentkezők száma
|1.
|Beregszászi 5. sz. Tarasz Sevcsenko Líceum
|3
|2.
|Beregszászi Bethlen Gábor Líceum
|1
|3.
|Beregszászi F. Potusnyák Líceum
|3
|4.
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|2
|5.
|Csapi Széchenyi István Líceum
|1
|6.
|Gyulai Gimnázium
|5
|7.
|II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete
|1
|8.
|Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
|1
|9.
|Kárpátaljai Magyar Líceum (Beregszász)
|3
|10.
|Nagydobronyi Líceum
|2
|11.
|Nagydobronyi Református Líceum
|1
|12.
|Péterfalvi Kölcsey Ferenc Középiskola
|3
|13.
|Péterfalvi Magyar Tannyelvű Református Líceum
|7
|14.
|Tiszabökényi Gimnázium
|1
|15.
|Tiszakeresztúri Gimnázium
|2
|16.
|Tiszaújlaki 1. sz. Középiskola
|6
|17.
|Ungvári Dayka Gábor Líceum
|1
|Összesen:
|43
A tábor öt napja során a gyerekek művészetek iránti hajlamát, 5 szakember fogja fejleszteni:
- Kulin Ágnes, a tábor szakmai felelőse, festőművész, grafikus, a Révész Imre Társaság elnöke, a Rákóczi Egyetem oktatója, a Na’Conxypan Galéria vezetője;
- Kovács Gyöngyi, beregszászi kézműves, a Rákóczi Egyetem tanára;
- Kutasi Csaba, festőművész, grafikus, a Rákóczi Egyetem művészeti részlegének laboránsa;
- Néger Krisztina, képzőművész, keramikus;
- Kutasi Viktória, képzőművész, belsőépítész, a Rákóczi Egyetem művészeti részlegének laboránsa.
A tábor művészeti programja minden évben az adott esztendő jelentős művészeti, kulturális és irodalmi évfordulóihoz kapcsolódik. Az idei tematika a fotóművészet történetét, Constantin Brâncuși szobrászművész életművét, Beatrix Potter és a Micimackó jubileumát, Victor Vasarely op-art művészetét, valamint a horror- és krimiirodalom úttörőinek munkásságát állítja középpontba. A változatos előadások és alkotói feladatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a résztvevők ne csupán művészeti készségeiket fejlesszék, hanem műveltségük és kreatív gondolkodásuk is gazdagodjon.
A fakultatív programok között korongozás, origami, társas- és kártyajátékok, valamint sportfoglalkozások – többek között pingpong és kosárlabda – szerepelnek, az estéket pedig közös filmvetítések teszik teljessé.
A tábor záróeseményére 2026. augusztus 7-én kerül sor, amelynek keretében ünnepélyes kiállítás nyílik a hét során készült alkotásokból. A tábor egy játékos vetélkedővel zárul, amely során a résztvevők számot adhatnak a hét során szerzett tudásukról.
Váradi Natália, programfelelős
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója