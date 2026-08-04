Ötödik alkalommal ad otthont Tiszapéterfalva a XVI. Jankovics Mária Alkotótábor II. turnusának

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap Zrt. támogatásával 16. alkalommal valósítja meg a Jankovics Mária Alkotótábort. A program 2022 óta két turnusban valósul meg, ennek köszönhetően a tiszapéterfalvai helyszín idén már ötödik alkalommal ad otthont a tábor második turnusának. Az első turnus 2026. július 27. – augusztus 3. között Beregszászon, a Rákóczi Egyetem bázisán valósult meg 26 fő részvételével. A második turnus pedig 2026. augusztus 3-8. között a Rákóczi Egyetem Egán Ede Szakképzési Centrum Tiszapéterfalvai Szakképzési Központjában valósulhat meg, amelynek programja megegyezik a beregszásziéval.

Az alkotótáborban olyan 10–16 éves fiatalok vesznek részt, akik érdeklődnek a képzőművészetek, a festészet, a szobrászat és rajzművészet iránt, és szeretnék tovább fejleszteni alkotói készségeiket.

A tábor II. turnusába 2026. május 8 – június 12. között 43 fő nyújtotta be jelentkezését, Kárpátalja 17 településéről, 17 tanintézményből:

S.sz. Település Jelentkezők száma 1. Beregszász 6 2. Csap 1 3. Csetfalva 1 4. Gyula 4 5. Jánosi 1 6. Macsola 2 7. Nagybakta 1 8. Nagybégány 1 9. Nagydobrony 3 10. Nagypalád 1 11. Nevetlenfalu 1 12. Som 1 13. Tiszabökény 3 14. Tiszakeresztúr 3 15. Tiszapéterfalva 10 16. Tiszaújlak 3 17. Ungvár 1 Összesen: 43

S.sz. Oktatási intézmény Jelentkezők száma 1. Beregszászi 5. sz. Tarasz Sevcsenko Líceum 3 2. Beregszászi Bethlen Gábor Líceum 1 3. Beregszászi F. Potusnyák Líceum 3 4. Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 2 5. Csapi Széchenyi István Líceum 1 6. Gyulai Gimnázium 5 7. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete 1 8. Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum 1 9. Kárpátaljai Magyar Líceum (Beregszász) 3 10. Nagydobronyi Líceum 2 11. Nagydobronyi Református Líceum 1 12. Péterfalvi Kölcsey Ferenc Középiskola 3 13. Péterfalvi Magyar Tannyelvű Református Líceum 7 14. Tiszabökényi Gimnázium 1 15. Tiszakeresztúri Gimnázium 2 16. Tiszaújlaki 1. sz. Középiskola 6 17. Ungvári Dayka Gábor Líceum 1 Összesen: 43

A tábor öt napja során a gyerekek művészetek iránti hajlamát, 5 szakember fogja fejleszteni:

Kulin Ágnes, a tábor szakmai felelőse, festőművész, grafikus, a Révész Imre Társaság elnöke, a Rákóczi Egyetem oktatója, a Na’Conxypan Galéria vezetője;

Kovács Gyöngyi, beregszászi kézműves, a Rákóczi Egyetem tanára;

Kutasi Csaba, festőművész, grafikus, a Rákóczi Egyetem művészeti részlegének laboránsa;

Néger Krisztina, képzőművész, keramikus;

Kutasi Viktória, képzőművész, belsőépítész, a Rákóczi Egyetem művészeti részlegének laboránsa.

A tábor művészeti programja minden évben az adott esztendő jelentős művészeti, kulturális és irodalmi évfordulóihoz kapcsolódik. Az idei tematika a fotóművészet történetét, Constantin Brâncuși szobrászművész életművét, Beatrix Potter és a Micimackó jubileumát, Victor Vasarely op-art művészetét, valamint a horror- és krimiirodalom úttörőinek munkásságát állítja középpontba. A változatos előadások és alkotói feladatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a résztvevők ne csupán művészeti készségeiket fejlesszék, hanem műveltségük és kreatív gondolkodásuk is gazdagodjon.

A fakultatív programok között korongozás, origami, társas- és kártyajátékok, valamint sportfoglalkozások – többek között pingpong és kosárlabda – szerepelnek, az estéket pedig közös filmvetítések teszik teljessé.

A tábor záróeseményére 2026. augusztus 7-én kerül sor, amelynek keretében ünnepélyes kiállítás nyílik a hét során készült alkotásokból. A tábor egy játékos vetélkedővel zárul, amely során a résztvevők számot adhatnak a hét során szerzett tudásukról.

Váradi Natália, programfelelős

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

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