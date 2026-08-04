Ötödik alkalommal ad otthont Tiszapéterfalva a XVI. Jankovics Mária Alkotótábor II. turnusának

Kárpátalja.ma Színes

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap Zrt. támogatásával 16. alkalommal valósítja meg a Jankovics Mária Alkotótábort. A program 2022 óta két turnusban valósul meg, ennek köszönhetően a tiszapéterfalvai helyszín idén már ötödik alkalommal ad otthont a tábor második turnusának. Az első turnus 2026. július 27. – augusztus 3. között Beregszászon, a Rákóczi Egyetem bázisán valósult meg 26 fő részvételével. A második turnus pedig 2026. augusztus 3-8. között a Rákóczi Egyetem Egán Ede Szakképzési Centrum Tiszapéterfalvai Szakképzési Központjában valósulhat meg, amelynek programja megegyezik a beregszásziéval.

Az alkotótáborban olyan 10–16 éves fiatalok vesznek részt, akik érdeklődnek a képzőművészetek, a festészet, a szobrászat és rajzművészet iránt, és szeretnék tovább fejleszteni alkotói készségeiket.

A tábor II. turnusába 2026. május 8 – június 12. között 43 fő nyújtotta be jelentkezését, Kárpátalja 17 településéről, 17 tanintézményből:

S.sz.TelepülésJelentkezők száma
1.Beregszász6
2.Csap1
3.Csetfalva1
4.Gyula4
5.Jánosi1
6.Macsola2
7.Nagybakta1
8.Nagybégány1
9.Nagydobrony3
10.Nagypalád1
11.Nevetlenfalu1
12.Som1
13.Tiszabökény3
14.Tiszakeresztúr3
15.Tiszapéterfalva10
16.Tiszaújlak3
17.Ungvár1
Összesen:43
S.sz.Oktatási intézményJelentkezők száma
1.Beregszászi 5. sz. Tarasz Sevcsenko Líceum3
2.Beregszászi Bethlen Gábor Líceum1
3.Beregszászi F. Potusnyák Líceum3
4.Beregszászi Kossuth Lajos Líceum2
5.Csapi Széchenyi István Líceum1
6.Gyulai Gimnázium5
7.II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete1
8.Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum1
9.Kárpátaljai Magyar Líceum (Beregszász)3
10.Nagydobronyi Líceum2
11.Nagydobronyi Református Líceum1
12.Péterfalvi Kölcsey Ferenc Középiskola3
13.Péterfalvi Magyar Tannyelvű Református Líceum7
14.Tiszabökényi Gimnázium1
15.Tiszakeresztúri Gimnázium2
16.Tiszaújlaki 1. sz. Középiskola6
17.Ungvári Dayka Gábor Líceum1
Összesen:43

 

A tábor öt napja során a gyerekek művészetek iránti hajlamát, 5 szakember fogja fejleszteni:

  • Kulin Ágnes, a tábor szakmai felelőse, festőművész, grafikus, a Révész Imre Társaság elnöke, a Rákóczi Egyetem oktatója, a Na’Conxypan Galéria vezetője;
  • Kovács Gyöngyi, beregszászi kézműves, a Rákóczi Egyetem tanára;
  • Kutasi Csaba, festőművész, grafikus, a Rákóczi Egyetem művészeti részlegének laboránsa;
  • Néger Krisztina, képzőművész, keramikus;
  • Kutasi Viktória, képzőművész, belsőépítész, a Rákóczi Egyetem művészeti részlegének laboránsa.

A tábor művészeti programja minden évben az adott esztendő jelentős művészeti, kulturális és irodalmi évfordulóihoz kapcsolódik. Az idei tematika a fotóművészet történetét, Constantin Brâncuși szobrászművész életművét, Beatrix Potter és a Micimackó jubileumát, Victor Vasarely op-art művészetét, valamint a horror- és krimiirodalom úttörőinek munkásságát állítja középpontba. A változatos előadások és alkotói feladatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a résztvevők ne csupán művészeti készségeiket fejlesszék, hanem műveltségük és kreatív gondolkodásuk is gazdagodjon.

A fakultatív programok között korongozás, origami, társas- és kártyajátékok, valamint sportfoglalkozások – többek között pingpong és kosárlabda – szerepelnek, az estéket pedig közös filmvetítések teszik teljessé.

A tábor záróeseményére 2026. augusztus 7-én kerül sor, amelynek keretében ünnepélyes kiállítás nyílik a hét során készült alkotásokból. A tábor egy játékos vetélkedővel zárul, amely során a résztvevők számot adhatnak a hét során szerzett tudásukról.

Váradi Natália, programfelelős

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

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