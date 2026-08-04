Mozgó vonatról ugrott le egy nő 9 éves fiával Kárpátalján
Mozgó vonatról ugrott le egy 31 éves nő kilencéves fiával a Beregszászi járásban, Nagyszőlős környékén. Az eset következtében mindketten megsérültek, és kórházba szállították őket.
A helyszínre rövid időn belül mentőegység érkezett. A nőnél agyrázkódást és a tarkótájon szerzett sebet állapítottak meg, míg a gyermek felületes fejsérülést szenvedett.
A szükséges ellátást követően mindkettőjüket a Nagyszőlősi Járási Kórházba szállították.
Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
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