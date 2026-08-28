Korlátozták több alapvető élelmiszer értékesítését az ATB üzleteiben

Mennyiségi korlátozást vezetett be több alapvető élelmiszerre az ATB ukrajnai szupermarketlánc. Az intézkedés a tojás, a konzervek, az étolaj, az ecet, a különböző gabonafélék, a tészta, a cukor és a só értékesítését is érinti.

A korlátozások a hálózat valamennyi üzletében, valamint az online rendelések esetében is érvényesek.

Egy vásárló legfeljebb hatvan tojást, hat kilogramm ömlesztett vagy szilárd élelmiszert, illetve egyes termékekből legfeljebb hat palackot vagy csomagot vásárolhat.

A vállalat közlése szerint az intézkedésre azért volt szükség, mert nagykereskedelmi viszonteladók tömegesen vásárolják fel a társadalmilag fontosnak számító alapvető élelmiszereket. Szerhij Demcsenko, az ATB vállalati kommunikációs vezetője szerint ez korlátozza a lakosság lehetőségeit a szükséges termékek megvásárlására, és mesterséges keresleti hullámot, illetve felvásárlási lázat idézhet elő.

A vállalat szerint a mennyiségi limitek célja, hogy megvédjék a lakossági vásárlókat, és megelőzzék az alapvető élelmiszerek esetleges hiányát.

Az ATB egyelőre nem közölte, meddig maradnak érvényben a korlátozások. A vállalat ugyanakkor jelezte, hogy a piaci helyzet stabilizálódása után felülvizsgálhatják az intézkedést.

Kárpátalja.ma

Forrás: slovoidilo.ua

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