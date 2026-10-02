Georgia ellen javíthat a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában
Péntek este Georgia ellen folytatja szereplését a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában. Marco Rossi együttese 20.45-től a budapesti Puskás Arénában fogadja a grúz válogatottat a csoportkör harmadik fordulójában.
A magyar csapat az első két fordulóban egy pontot szerzett: Ukrajnától 1–0-s vereséget szenvedett, majd Észak-Írországban gól nélküli döntetlent játszott.
Georgia ugyancsak egy ponttal áll, miután 1–0-ra kikapott Észak-Írországtól, majd 0–0-s döntetlent ért el Ukrajna ellen.
A korábban bejelentett hiányzók után a magyar szakmai stáb Bolla Bendegúzra sem számíthat a meccsen, mivel az Észak-Írország elleni találkozón bokazúzódást és -rándulást szenvedett.
A csoport másik találkozóján a 4-4 ponttal álló Ukrajna és Észak-Írország csap össze szintén 20.45-től. Az ukránok a szlovákiai Nagyszombat stadionjába várják ellenfeleiket, ahol egyébként a program szerint október 5-én a magyar válogatottal néznek majd ismét szembe.
Nyitókép: Blikk / Pozsonyi Zita
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