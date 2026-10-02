Dezertálással gyanúsítanak két Tiszaújlaknál elfogott katonát

Két katonát vettek őrizetbe a rendőrök dezertálás gyanújával egy Tiszaújlakhoz közeli ellenőrzőponton. Az egyik férfinél fegyvereket és nagy mennyiségű lőszert is találtak.

A határőrök egy mentőautóként bejegyzett Renault Traficot állítottak meg a napokban Tiszaújlaknál, amely az államhatár irányába tartott. A járműben tartózkodó személyek kilétének és úticéljának tisztázása érdekében a rendőrség nyomozói és operatív munkatársai is a helyszínre érkeztek.

A hatóságok megállapították, hogy az autót egy Kijev megyei 47 éves nő vezette, aki egy jótékonysági szervezet állatorvosi asszisztense. A jármű is a szervezet tulajdonában állt.

A rendőrök a rakodótérben két férfit találtak, akik takaró alá rejtőztek. Egyikük egy 26 éves tiszaújlaki lakos, a másik pedig egy 34 éves bila cerkvai férfi volt, a már említett jótékonysági szervezet vezetője.

A nyomozás megállapította, hogy mindketten katonák, akik engedély nélkül hagyták el alakulatukat. A gyanú szerint a 34 éves férfi kárpátaljai társa segítségével szerette volna illegálisan átlépni az ukrán államhatárt.

A jármű átvizsgálása során egy Kalasnyikov gépkarabélyt, 11 darab hozzá való tárat, több mint 300 lőszert, két kézigránátot és két gyújtószerkezetet találtak és foglaltak le. A hatóságok emellett elkobozták a járművet és az érintettek mobiltelefonjait is.

Mindkét katonát őrizetbe vették, és dezertálás gyanújával hallgatták ki őket.

A Kijev megyei 34 éves férfival szemben emellett fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok illegális birtoklása miatt is eljárás indult. A hatóságok vizsgálják, hogy a kárpátaljai férfival szemben fennáll-e az illegális határátlépés megszervezésének vagy elősegítésének gyanúja.

Emellett arra is megpróbálnak fényt deríteni, hogy a lefoglalt fegyverek és lőszerek honnan származnak, és milyen céllal szállították azokat Kárpátaljára.

A nyomozás folyamatban van.

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