Fűtés nélkül is lehet melegebb a lakás

Egyre csípősebbek a hajnalok, így reggelre nagyon ki tud hűlni a lakás. Mutatjuk, milyen trükkökkel lehet melegebb otthon, ha még nem akarja bekapcsolni a fűtést.

Ha már hűvösek a hajnalok, de még nem akarsz fűtést kapcsolni, néhány egyszerű, fizikai alapokon nyugvó módszerrel is emelhetsz a lakás hőmérsékletén. Az NLC praktikái természetesen nem helyettesítik a fűtést, de enyhe őszi időben kitolhatják a bekapcsolásának idejét, így pénzt is spórolhatunk velük. Lássuk a melegebb lakás sarokpontjait!

Melegebb lakás fűtés nélkül? 5 tipp, hogy átvészeld a hűvös hajnalokat

Nappal engedje be a fényt! Az ablakokból érkező napsugárzás felmelegítheti a padlót, a falakat és a bútorokat, amelyek később fokozatosan leadják a hőt. Napos időben ezért érdemes elhúzni a függönyöket és felhúzni a redőnyöket, különösen a napsütötte ablakokon. Sötétedés után viszont újra húzd el és le, amit tudsz, hogy lassítsd a hő távozását! Arra viszont figyelj, hogy a függöny ne takarja el a radiátort, amikor már fűtesz, mert így a meleg levegő nehezebben jut a szoba többi részébe.

Az ablakokból érkező napsugárzás felmelegítheti a padlót, a falakat és a bútorokat, amelyek később fokozatosan leadják a hőt. Napos időben ezért érdemes elhúzni a függönyöket és felhúzni a redőnyöket, különösen a napsütötte ablakokon. Sötétedés után viszont újra húzd el és le, amit tudsz, hogy lassítsd a hő távozását! Arra viszont figyelj, hogy a függöny ne takarja el a radiátort, amikor már fűtesz, mert így a meleg levegő nehezebben jut a szoba többi részébe. Figyeljen a huzatra! Az ablakok, ajtók és redőnytokok körüli apró rések jelentős hőveszteséget okozhatnak. Ha szeles időben hideg légáramot érzel az ablakkeret vagy az ajtó mellett, érdemes ellenőrizni a tömítéseket. A rossz állapotú ablaktömítéseket ki lehet cserélni, az ajtó alatti réseket pedig megfelelő huzatfogóval – akár egy törülközővel – is csökkentheted. Fontos azonban, hogy szellőzőnyílásokat és tüzelőberendezések levegő-utánpótlását biztosító nyílásokat soha ne zárj el, mert ez szén-monoxid-felhalmozódás veszélyével járhat.

Az ablakok, ajtók és redőnytokok körüli apró rések jelentős hőveszteséget okozhatnak. Ha szeles időben hideg légáramot érzel az ablakkeret vagy az ajtó mellett, érdemes ellenőrizni a tömítéseket. A rossz állapotú ablaktömítéseket ki lehet cserélni, az ajtó alatti réseket pedig megfelelő huzatfogóval – akár egy törülközővel – is csökkentheted. Fontos azonban, hogy szellőzőnyílásokat és tüzelőberendezések levegő-utánpótlását biztosító nyílásokat soha ne zárj el, mert ez szén-monoxid-felhalmozódás veszélyével járhat. Szellőztessen okosan! A hideg idő beköszöntével sem érdemes lemondani a szellőztetésről. Főzés, zuhanyozás után, vagy ruhaszárításkor különösen fontos a párás levegő kicserélése, mert a nedvesség a hideg felületeken lecsapódhat, és hosszabb távon a penészesedésnek is kedvez. A hosszan bukóra hagyott ablak helyett hatékonyabb lehet a rövid, intenzív szellőztetés: néhány percre tárd ki teljesen az ablakokat, lehetőleg úgy, hogy kereszthuzat alakuljon ki! Így gyorsan kicserélődik a levegő, miközben a falak kevésbé hűlnek át. Ha pedig már megjelent a penész a falakon, így tüntesd el.

A hideg idő beköszöntével sem érdemes lemondani a szellőztetésről. Főzés, zuhanyozás után, vagy ruhaszárításkor különösen fontos a párás levegő kicserélése, mert a nedvesség a hideg felületeken lecsapódhat, és hosszabb távon a penészesedésnek is kedvez. A hosszan bukóra hagyott ablak helyett hatékonyabb lehet a rövid, intenzív szellőztetés: néhány percre tárd ki teljesen az ablakokat, lehetőleg úgy, hogy kereszthuzat alakuljon ki! Így gyorsan kicserélődik a levegő, miközben a falak kevésbé hűlnek át. Ha pedig már megjelent a penész a falakon, így tüntesd el. Így helyezze el a kanapét és a fotelt! Ha lehet, a fotelt vagy kanapét húzd kissé távolabb a hideg ablakoktól és külső falaktól! Egy szőnyeg szintén komfortosabbá teheti a hideg padlót, bár a levegő hőmérsékletét önmagában nem emeli meg.

Ha lehet, a fotelt vagy kanapét húzd kissé távolabb a hideg ablakoktól és külső falaktól! Egy szőnyeg szintén komfortosabbá teheti a hideg padlót, bár a levegő hőmérsékletét önmagában nem emeli meg. Játsszon az ajtókkal! A helyiségek ajtaját is érdemes tudatosan használni: a napsütötte, kellemesen meleg szobából a meleg levegő más helyiségekbe is átjuthat, míg a ritkán használt, hidegebb szobák ajtaját este jobb becsukni.

Meddig érdemes fűtés nélkül maradni?

A fenti módszerek lassíthatják a lakás lehűlését, de nem helyettesítik a fűtést, ha odakint már tartósan hideg van. A WHO általános iránymutatása szerint a hideg évszakban a 18 Celsius-fokos beltéri hőmérséklet a biztonságos minimum, de az időseknek, kisgyermekeknek és egyes krónikus betegséggel élőknek ennél melegebb környezetre is szükségük lehet.

Forrás: hazipatika.com

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