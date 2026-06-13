Russellé a pole pozíció Barcelonában

George Russell volt a leggyorsabb a barcelonai időmérőn, minimális, minimális, 64 ezredmásodperces előnnyel megelőzve az utolsó pillanatokban nagyot villanó Lewis Hamiltont. A harmadik rajthelyet a listavezető Andrea Kimi Antonelli szerezte meg.

A barcelonai szombat utolsó és egyben legjobban várt programja az F1-es szezon hetedik kvalifikációja volt, aminek a mezőny három kiegyenlített edzés után vágott neki.

Ezeken a Mercedes és a McLaren tűnt favoritnak (a leggyorsabb kört a három gyakorlás során Lando Norris futotta még péntek délután), de az utolsó edzésen a Ferrari is közel került a két riválishoz Charles Leclerc révén.

A levegő és az aszfalt hőmérséklete a szabadedzéshez hasonlóan ismét forró volt, újra komoly szerepe volt tehát a gumikezelésnek, az abroncsok kopásának.

Az, hogy a csapatok óvatosan állnak az abroncsokhoz már a Q1-ben látszott, ahol mindenki a lágyakon kezdett, amiből sejthető volt, a vasárnapi futamra a keményebb keverékeket szeretnék megspórolni.

Az időmérőt Lewis Hamilton kezdte legjobban a Ferrarival, a hétszeres bajnok az edzésekhez képest nagyot gyorsult, addigi legjobbját majd’ egy másodperccel szárnyalta túl.

George Russell volt a második, mindössze 92 ezreddel elmaradva a korábbi csapattárstól. Leclerc zárt a harmadik helyen, Andrea Kimi Antonelli pedig negyedik volt. Kisebb meglepetésre Nico Hülkenberg jutott tovább ötödikként, majd a McLaren kettőse jött Oscar Piastri, Lando Norris sorrendben.

Max Verstappen egy kilencedik hellyel, csapattársa, Isack Hadjar egy tizedikkel nyitott a két Red Bull pilóta közé pedig Arvid Lindblad sorolt a testvércsapat autójával.

Ami a kiesőket illeti, az Aston Martin és a Cadillac kettőse mellett Esteban Ocon és Alexander Albon búcsúzott. A hazai közönség legnagyobb bánatára utolsóként Fernando Alonso zárt, aki a 2024-es Brit Nagydíj időmérője után először kapott ki a csapattárstól, Lance Strolltól.

A Q2 roppant szoros eredményeket hozott, az első hét versenyző ugyanis három tizeden belül végzett!

Közülük Russell volt a leggyorsabb, 53 ezreddel megelőzve Leclerc-t és 67-tel a csapattársat, Antonellit. Norris negyedikként jutott tovább, Hamilton ötödik volt, majd Verstappen és Piastri jött – az ausztrál lemaradása 290 ezred volt.

Az utolsó etapba Liam Lawson, Hadjar és Hülkenberg jutott még be. A Q2-ben Lindblad, Bearman, az Alpine kettőse és a hazai közönség előtt versenyző Carlos Sainz búcsúzott.

A Q3-ban, 8 és fél perccel a leintés előtt villantak a piros zászlók, mégpedig Leclerc kicsúszása miatt: a monacói a négyes kanyarnál veszítette el uralmát a Ferrari felett, ami a gumifalnak ütközött és olyannyira megrongálódott, hogy vezetője nem tudta folytatni az időmérőt.

Mért köre ekkor csak Piastrinak és Verstappennek volt, a többieknek a piros zászlók miatt meg kellett szakítaniuk saját köreiket.

A zöld jelzés után viszont folytatódhatott az edzés és bőven volt még idő arra, hogy mindenki javítson addigi legjobbján. Az újraindítás után, az első gyors körök alapján Russell állt az élen, mindössze 31 ezreddel megelőzve Piastrit és 183-mal Verstappent.

Antonelli negyedik volt, Hadjar ötödik, Hamilton pedig a hatodik helyről várta a folytatást – neki viszont, a Red Bull fiatal pilótájához hasonlóan fél másodperces volt a lemaradása. Norris, aki a csapattárshoz hasonlóan csak az utolsó percekben hajtott ki, nyolcadik volt.

A véghajrában Hamilton lépett elő Russell legnagyobb kihívójává! A Mercedes versenyzője remek körrel állt az élre, honfitársa pedig az utolsó pillanatban a második helyre ugrott mindössze 64 ezreddel elmaradva a pole pozíciós időtől.

Az első sorba tehát Russell és Hamilton kvalifikált, majd Antonelli jött, aki végül a harmadik helyre ugrott és Norris, aki a negyedik helyen zárta az időmérőt.

Őt a Red Bull kettőse követte Verstappen, Hadjar sorrendben, majd az élmezőny végén Piastri jött. Hogy mennyire szoros volt az időmérő, jól mutatja, hogy az ausztrál hátránya csak négy tized volt. Az első tízben a további sorrend Lawson, Hülkenberg és Leclerc volt.

Az időmérő végeredménye:

Versenyző Csapat Q1 Q2 Q3 1. George Russell Mercedes 1:15,717 1:15,228 1:14,679 2. Lewis Hamilton Ferrari 1:15,625 1:15,418 1:14,743 3. Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:15,977 1:15,295 1:14,998 4. Lando Norris McLaren-Mercedes 1:16,287 1:15,361 1:15,001 5. Max Verstappen Red Bull-RBPT-Ford 1:16,352 1:15,484 1:15,021 6. Isack Hadjar Red Bull-RBPT-Ford 1:16,427 1:15,754 1:15,077 7. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:16,138 1:15,518 1:15,090 8. Liam Lawson Racing Bulls-RBPT-Ford 1:16,673 1:15,585 1:16,542 9. Nico Hülkenberg Audi 1:16,066 1:15,768 1:16,657 10. Charles Leclerc Ferrari 1:15,964 1:15,281 idő nélkül 11. Arvid Lindblad Racing Bulls-RBPT-Ford 1:16,425 1:15,840 12. Gabriel Bortoleto Audi 1:16,616 1:16,001 13. Franco Colapinto Alpine-Mercedes 1:16,590 1:16,191 14. Pierre Gasly Alpine-Mercedes 1:16,599 1:16,261 15. Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:16,571 1:16,389 16. Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:16,881 1:17,827 17. Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:17,073 18. Alexander Albon Williams-Mercedes 1:17,424 19. Sergio Pérez Cadillac-Ferrari 1:17,545 20. Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 1:17,757 21. Lance Stroll Aston Martin-Honda 1:18,758 22. Fernando Alonso Aston Martin-Honda 1:18,815

Borítókép: George Russell (Fotó: XPB)

Forrás: m4sport.hu

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