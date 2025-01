Nem kell, hogy cukorbetegként száműzze a kenyeret, ám nem mindegy, milyet is választ.

A cukorbetegség kezelésében kulcsfontosságú az életmód orvoslása, vagyis a személyre szabott mozgás- és étkezésterápia. A napi energiabevitel kb. 50-55 százalékának szénhidrátokból kell állnia. Szénhidrátot nagy mennyiségben tartalmaznak a gabonafélék, hüvelyesek, gyümölcsök, kisebb mennyiségben bizonyos zöldségek és a tejtermékek. A cukorbetegek étrendjének összeállítása során a gabonafélék közül a teljes kiőrlésűeket kell előnyben részesíteni, a finomítottakkal szemben.

Mi a különbség a teljes kiőrlésű és a finomított gabonák között?

A teljes kiőrlésű gabonák olyan gabonaszemekből állnak, amelyek a feldolgozás előtt (pl. őrlés, aprítás) és után is közel ugyanolyan arányban tartalmazzák a gabonaszem három részét a maghéját, csíráját és gabonaszem belső részét. Ezek közül a maghéj és a csíra tartalmazza a legtöbb rostot, vitamint és ásványi anyagokat. A teljes kiőrlésű élelmiszerek teljes kiőrlésű gabonákból előállított vagy azt tartalmazó termékek.

A finomított gabonák feldolgozása során eltávolítják a maghéjat és a csírát, így velük együtt a rostok, vitaminok ásványi anyagok kb. 80 százalékát és főleg fehérjében és keményítőben gazdag magbél marad meg. Ezért a belőlük készített termékeknek is alacsonyabb tápértéke.

A teljes kiőrlésű termék egészségügyi jelentősége

A teljes kiőrlésű termékeknek jelentős szerepük van a cukorbetegségben, hiszen glikémiás-indexük általában alacsony, így kevésbé emelik meg a vércukor-és az inzulinszintet. Ezen kívül kutatások kimutatták, hogy csökkentik a nyugati társadalmakra jellemző szív-és érrendszeri betegségek, gyomor-bélrendszeri megbetegedések kialakulásának kockázatát. Szerepük van a székrekedés megelőzésében, kezelésében, az ideális testsúly megőrzésében, kialakításában és a fogyásban.

Kenyérválasztás a cukorbetegségben

A cukorbetegnek sem kell lemondaniuk a kenyérről, viszont fontos, hogy a számukra megfelelő kenyeret vásárolják meg.

– Érdemes megnézni, hogy mi áll élelmiszercímkén, mert az sokat elárul a termékről – javasolja a szakértő.

– A választás során figyelembe kell venni, hogy legalább a kenyér fele magas rosttartamú lisztből álljon (teljes kiőrlésű búzaliszt, teljes kiőrlésű tönkölybúza liszt, graham liszt, teljes kiőrlésű rozsliszt). Az összetevők között figyelni kell arra, hogy mi áll első helyen, mert abból tartalmaz legtöbbet a termék. Továbbá, érdemes egy pillantást vetni a rosttartalomra is, mert az is árulkodik a termékről. Egy búzalisztből készült kenyér rosttartalma például kb. 2 g/100 g, míg a magas százalékban teljes kiőrlésű lisztet tartalmazóké a 11 g/100g-ot is elérhetik. A csökkentett szénhidráttartalmú kenyerekkel óvatosan kell bánni, különösen azoknak, akiknél fontos a cukorbetegség kezelésében a testsúlycsökkentés, mert a szénhidrát csökkentésével némelyik kenyérnek magasabb lesz a zsírtartalma – teszi hozzá Sárga Diána, dietetikus.

Szerencsére ma már nagyon sokféle ízletes magas rosttartalmú kenyér kapható. A választék miatt valóban nem egyszerű kiválasztani a legideálisabbat, azonban ha valaki megtanulja, mire kell ügyelni akkor nem is lesz olyan ördöngös feladat. Ha pedig valamilyen újdonságra vágyik, nyugodtan próbálkozhat az otthoni kenyérsütéssel, amely során szintén a liszt legalább 50 százaléka magas rosttartalmú legyen.

Használjon sikért, ha otthon készít kenyeret

Amennyiben otthon készít kenyeret és csakis teljes kiőrlésű lisztet használ hozzá, úgy azt tapasztalhatja, hogy a kenyér túl tömörré válik. Hogy ezt elkerülhesse, adjon hozzá sikért, mivel az lazává varázsolja a pékárut, méghozzá fehér liszt hozzáadása nélkül. Sajnos általános igazság, hogy minél magasabb egy étel rosttartalma, annál kevesebb benne a sikér, mely a tészta levegős, könnyű állagáért felelős. Szerencsére ma már külön is beszerezhető a sikér, így lényegesen ízletesebbé tehetők az egészséges pékáruk is.

Összegezve

Érdemes az otthoni kenyérsütést is kipróbálniuk a cukorbetegeknek.

A cukorbetegség kezelésében fontos a megfelelő étkezés és a rendszeres mozgás.

A teljes kiőrlésű gabonák alacsonyabb glikémiás indexűek és több bennük a rost.

Fontos a magas rosttartalmú kenyér választása cukorbetegek számára

Forrás: EgészségKalauz