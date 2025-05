Norris nyerte a kaotikus sprintet Miamiban

Lando Norris nyerte a Miami Nagydíj kaotikus sprintfutamát a folyamatosan száradó versenypályán. Másodikként a csapattárs, Oscar Piastri ért célba, a harmadik helyet pedig a jól taktikázó Lewis Hamilton szerezte meg.

A hét közepén megjelent előrejelzéseknek megfelelően szombat délutánra megérkezett az eső Miamiba! Ez pedig már a kezdés előtt megkavarta a kártyákat, Charles Leclerc autója ugyanis már a rajtrácsra vezető körön felúszott és megcsúszott majd a gumifalnak ütközött.

A Ferrarit nem tudták időben rendbe hozni, így a monacói pozíciója üresen maradt a rajtrácson, amelynek első helyére a tegnapi időmérőn fiatalsági rekordot döntő Andrea Kimi Antonelli állhatott fel – illetve állhatott volna normál körülmények között.

A második és a harmadik helyezés a McLaren versenyzőié volt, Oscar Piastri, Lando Norris sorrendben, Max Verstappen volt a negyedik, George Russell pedig az ötödik.

Leclerc indult volna a hatodik helyről, a csapattárs, Lewis Hamilton a hetedikről, a középmezőny élére kvalifikáló Alexander Albon pedig a nyolcadikról. A pontzóna Leclerc kiválásával Isack Hadjarral zárult (a sprinten az első nyolc versenyző gyűjt egységeket).

A mezőny a körülmények miatt a biztonsági autó mögül vágott neki a körözgetésnek, a tapogatózás után viszont piros zászlóval megszakították a „versenyt”, miután a pilóták nagyon rossz látási viszonyokról számoltak be.

Az esős pályán ez a rövid időszak sem telt eseménytelenül, Verstappen ugyanis a tizenhetes kanyarnál kicsúszott és a bukóteret is megjárta – innen vissza tudott térni a pályára.

A mezőny egy húsz perces szünet után kapta meg a zöld jelzést, lényegesen barátságosabb körülmények között, folyamatosan száradó versenypályán.

A rajt – ami végül állórajt volt, miután a körülmények ezt is lehetővé tették – a várakozásoknak megfelelően drámaira sikerült. Piastri agresszíven bevetődött Antonelli mellé, aki le is csúszott a pályáról és három pozíciót is veszített.

Az élre így az ausztrált állt, a második helyre Norris, Verstappen pedig a harmadikra lépett elő. A középmezőnyben Fernando Alonso nyert egy értékes helyet, Hadjar előzésével feljött a pontszerzők közé.

A futam első körei ezt követően viszonylag nyugalmasan teltek, Piastrinak viszont volt aggódnivalója, az FIA ugyanis jelezte, vet egy pillantást a rajt utáni incidensre. A hatodik körben aztán lehiggadhatott, nem indult ugyanis vizsgálat ellene.

Piastri ezalatt megnyugtató előnyre tett szert: a hetedik kör elején már két másodperccel vezetett a csapattárs előtt.

A nyolcadik körben a Mercedes kettőse került a figyelem középpontjába, Russell ugyanis utolérte a fiatal csapattársat, aki két feszült kör után egy kicsit fellélegezhetett a brit megcsúszása után. Eközben Hamiltonnak is hátra kellett figyelnie, Albon ugyanis árnyékként követte őt.

A gyorsan száradó pályán a slick gumikkal először Cunoda Juki tett próbát, a pontzónából pedig Hamilton, aki a tizenkettedik körben, eggyel a japán után cserélt, amikor mindenki láthatta, a slickeken lehet lila szektort autózni.

A futam ezen szakaszában az élen is paprikássá vált a hangulat, Norris ugyanis kilenc tizedesre csökkentette lemaradását, vagyis DRS-távolságon belülre került a csapattárshoz képest.

A tizenharmadik körben a boxban is felpörgött az élet: egyre többen álltak ki kereket cserélni, ez pedig egy drámai momentumot is hozott – Antonelli a boxban koccant Verstappennel, akinek ezáltal megsérült az első szárnya, ráadásul a Red Bullt veszélyes kiengedés miatt vizsgálat alá vonták.

A cserék alaposan átrendezték a mezőnyt: Hamilton sokat nyert a korai kiállással: feljött a negyedik helyre. Sőt! A tizennegyedik körben Verstaent is maga mögé utasította, ezzel már „dobogós pozícióban” volt. Russellt Albon is megelőzte, miközben Antonelli egészen a tizenkettedik helyig csúszott vissza.

A futam újabb fordulatot vett, amikor Liam Lawson és Alonso ütközésének következtében a spayol a falban kötött ki, autója pedig összetört.

Ennek hatására pályára küldték a biztonsági autót, ami Norris malmára hajtotta a vizet, aki egy körrel később cserélt, mint Piastri és végül a csapattárs elé tért vissza a pályára, vagyis átvette a vezetést.

A biztonsági autó az utolsó métereken hagyta csak el a pályát, vagyis a sorrend a verseny során már nem változott. Norris haladt át elsőként a célvonalon, megszerezve idei első sprintgyőzelmét és csökkentve a hátrányát Piastrival szemben.

Az ausztrálnak be kellett érnie a második helyezéssel, Hamilton pedig újabb szombati „dobogót” ünnepelhetett. Miután Verstappen 10 másodperces büntetést kapott a veszélyes kiengedés miatt, negyedikként Albon futott be, Russell lett az ötödik Stroll a hatodik, Lawson a hetedik és egy pontot még Oliver Bearman is mentett a kaotikus sprinten.

A hétvége programja a szombati kvalifikációval folytatódik, ami a nagydíj sorrendjét határozza majd meg. Ez magyar idő szerint 22 órakor startol és az M4 Sport élőben közvetíti majd – a felvezető műsor 21:45-kor indul.

A sprintfutam végeredménye:

Versenyző Csapat Idő 1. Lando Norris McLaren-Mercedes 2. Oscar Piastri McLaren-Mercedes +00,672 3. Lewis Hamilton Ferrari +01,073 4. Alexander Albon Williams-Mercedes +02,522 5. George Russell Mercedes +03,127 6. Lance Stroll Aston Martin-Mercedes +03,412 7. Liam Lawson Visa Cash App RB-RBPT +04,024 8. Oliver Bearman Haas-Ferrari +04,218 9. Cunoda Juki Red Bull-Honda-RBPT +05,153 10. Andrea Kimi Antonelli Mercedes +05,635 11. Pierre Gasly Alpine-Renault +05,973 12. Nico Hülkenberg Stake F1 Team Kick Sauber +06,153 13. Isack Hadjar Visa Cash App RB-RBPT +07,502 14. Esteban Ocon Haas-Ferrari +08,998 15. Gabriel Bortoleto Stake F1 Team Kick Sauber +09,675 16. Jack Doohan Alpine-Renault +09,909 17. Max Verstappen Red Bull-Honda-RBPT +12,059 18. Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes kiesett 19. Carlos Sainz Williams-Mercedes kiesett 20. Charles Leclerc Ferrari nem indult

Forrás: m4sport.hu