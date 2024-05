Hobbi – fontos időtöltés, ha nemcsak testben, lélekben is egészségre vágysz

Mindenkinek megvan a kedvenc időtöltése, valakinek a zenehallgatás, valakinek az olvasás, a sport, a főzés vagy a takarítás, portörlés kapcsolja ki a gondolatait, és lazítja el.

Sosem gondoltam fontosnak ilyen formában eltölteni a szabadidőmet, vagy egyáltalán a megannyi teendők mellett időt szakítani valami olyanra, ami lehet, hogy kicsit akár haszontalannak tűnik. Viszont az utóbbi évek során számomra szinte létfontosságúvá vált az, hogy néha eltereljem a figyelmet a munkáról, a házimunkáról vagy esetleg a családi, személyes problémáktól. Megtalálva a kedvenc időtöltésemet, és annak hódolva ezután sokkal jobban tudok koncentrálni a teendőkre, összeszedettebnek érzem magam, és este nem a világ összes baján kattog az agyam, hanem ki tudok kapcsolni és pihenni.

A rohanó világban a testi egészségünk mellett szükség van lelki egészségre is, odafigyelni lelki jólétünkre. Megannyi cikkben olvashatunk arról, hogy miért is fontos a hobbi, miért jó kikapcsolódni. Így ezt nem szeretném bontogatni, hanem egy szabadidős elfoglaltság kiválasztásáról szeretnék néhány gondolatot kifejteni.

A munka, a gyerekek, a házimunka közben és egyáltalán a mindennapi rohanásban igazán nehéz időt szakítani egy-egy kötött foglalkozásra, mint például a sport vagy hangszeres, (esetleg más) időponthoz kötött foglalkozásra. A mi családunkban mindig közbejön valami, ami akkor épp fontosabb, vagy nagyon sürgős, így számomra az ilyen tevékenységek hamar félbemaradnak. Emellett nem vagyok a háziasszonyok gyöngye sem, akit kikapcsolna a takarítás és az ehhez hasonló elfoglaltságok. Télen pedig a szabadban még talán néha letörtebbnek érzem magam a szürke ötven árnyalata között, mivel a helyi éghajlat sem az, ami régebben volt. A fehér teleket lassan el kell felejtenünk, legfeljebb egy-egy havas hétvégével kedvez az időjárás. Tavasszal pedig számomra és családomnak is a legfőbb és legvártabb időtöltésünk a szabadban való tevékenykedés, legyen az séta, kerékpározás vagy kertészkedés. Számomra a kertészkedés az igazi lélekemelő tevékenység, igaz nincs megannyi hagymaágyásom, vagy több száz bokor paradicsom ültetve, hanem inkább a különleges növényeket szeretem termeszteni, amit nálunk nem lehet a piacon megvásárolni, így terem nálunk például japán szamócamálna vagy épp rebarbara, illetve az idén leveles kellel és articsókával próbálkozom. Persze nem mindenkinek van lehetősége, kedve kertészkedni, viszont a szabadban való időtöltés lehetősége mindenki számára adott, csak időt kell rá szánni. Remek időtöltési forma a túrázás vagy a parkban való hosszabb séta, akár zenehallgatással egybekötve. Emellett a szabadban való olvasás, biciklizés vagy akár sütögetés is kiváló programnak bizonyulhat. Így az ősz közeledtével feltöltődve állhatnak neki a szürkébb mindennapoknak. A nappalok zsugorodása pedig megalapozza az estékbe nyúló beszélgetéseket és beltéri, kötött időtöltés kialakítását. Ilyenkor változhat a hobbink is, és áttérve akár egy passzívabb tevékenységre tölthetjük ki időnket. Ez lehet zenehallgatás, sütés, főzés, olvasás, kézimunka, társasjátékok.

Arra bátorítok minden kedves olvasót, hogy így a nyár közeledtével szánjon időt önmagára, mivel egy hobbi kialakítása akár hónapokig is eltart, míg rájönnek, hogy mi az, ami leköt és kikapcsol, elvonja a figyelmet a mindennapok gondjairól. Legyen az szabadtéri vagy beltéri foglalkozás, hasznos vagy haszontalan, a kikapcsolódás fontos a lelki egészség megtartásához.

Tóth Tünde

Kárpátalja.ma