Így fogytam 25 kilogrammot (I.)

Nem ettem káposztalevest, nem ittam csodaporokat, nem csináltam 90 napos diétát (és te se csináld!), nem mentem zsírleszívásra, de még Uri Geller sem hajlította meg a derekamat ahhoz, hogy sikeresen leadjak 25 kilogrammot. Tavasszal kezdtem, őszre már emberformám lett.

Újévkor vs idén október 13-án

Ha újévkor nekem valaki azt mondta volna, hogy az XXL-es méretről L-re váltok 2024-ben, annyit mondtam volna, hogy barátocskám, te már ne igyál többet. Sohasem voltam egy nádszálalkat. És ezt így is könyveltem el magamban, hogy ez van, nem lesz jobb. Aztán mégis összejött a fogyás, bár bevallom, valójában eleinte nem ez volt a célom. Hanem az, hogy megoldjak egy egészségügyi problémát.

Minden nap egy alma az orvost távol tartja?

Fontos, hogy ne kezdjük magunkat diagnosztizálni és/vagy gyógyszerezni.

Ha úgy érezzük, gond van, forduljunk szakemberhez. A házi praktikák nem mindig elegendőek. Lehet, hogy a szomszéd Piri ledobott a csodabogyótól 20 kilogrammot, de lehet, hogy ugyanaz a tabletta téged a belgyógyászatra juttat. Nem vagy kísérleti nyúl, ne tömd magad találomra!

Idén tavasszal megkérdeztem az újdonsült háziorvosomat, hogy vannak bizonyos panaszaim, ezzel menjek-e szakemberhez. Néhány perc múlva már időpontot foglaltunk egy másik orvoshoz. És milyen jól tettük! A vérvizsgálatok során kiderült, hogy bizony sok minden nincs rendben. Jöhettek a gyógyszerek és az orvos tanácsára életmódváltás. Eleinte szinte hetente hol egyik orvost, hol a másikat boldogítottam, de ahogy elkezdtek javulni az eredményeim, már egyre ritkábban találkozunk.

Tervezés

Tudtam, hogy ha fel kell fordítanom a házat, akkor jobb megtervezni, nehogy a nyakamba hulljon és maga alá temessen a dolog. Először az étkezés, utána a mozgás – így osztottam fel magamban. Ismerem magamat, szeretek jókat enni. A baj az volt, hogy csak akkor ettem, amikor már nagyon korgott a gyomrom, na de akkor faltam, mint a kiéhezett farkas. És főleg estére. Úgyhogy először ezzel kellett kezdenem valamit. És a gyógyszerszedéssel. Nekem, aki náthásan is elfelejti beszedni a doki által előírtakat, kihívás volt, hogy megszoktassam magamat, hogy naponta többször bogyózzak.

Úgyhogy fogtam egy füzetet, és elkezdtem naplózni a gyógyszert, ehhez igazítva pedig az étkezéseket.

Diéta helyett életmódváltás

Nem tudok és nem akarok csodadiétákba belefogni, ezt magamban tisztáztam a legelején.

Főleg amiatt, mert sajnos láttam arra példát, hogy valaki a híres 90 napos diétától került kórházba. Vagy 5 kg mínusz után 10 kg jött vissza a helyére. Nem 1-2 hetes szenvedést akartam, hanem valami maradandót, amit be tudok építeni az életembe, rendszert ad, és tök jól érzem magamat közben. Így barátkoztam össze az időszakos böjtöléssel és a kalóriaszámlálással. Elkezdtem azt is számolni, hogy mennyi zsírt, fehérjét és szénhidrátot viszek be (ehhez letöltöttem egy appot, de pl. ide kattintva online is le lehet csekkolni a kajákat). Azt, hogy miből mennyit kellene bevinnem, online számítottam ki, amit ide kattintva te is megtehetsz. Nem mondom, szoktam bukni a dolgot, hadilábbal állok a szénhidrátcsökkentéssel.

Amit meg kellett az étkezés kapcsán tanulnom, az az volt, hogy ne egyek gyorsan.

Rossz szokásom volt, hogy mint a mosógépbe a ruhákat, csak bedobáltam magamba a dolgokat, sokszor rendes rágás nélkül, és szaladtam is tovább. (Jó, van az a helyzet, amikor indokolt, mert vészhelyzet van, de az éppen azért rendkívüli, mert nem mindennapos.)

Drága-e az egészséges kaja?

Én azt tapasztalom, hogy nem lettek drágábbak az étkezéseim, mint azelőtt. Kikoptak a gyorsételek, helyette több leves és hús lépett a helyükbe. És amióta a gyógyszereket is szedem, nincs édesség utáni sóvárgásom, így nem költök naponta arra sem.

Sokan azt gondolják, az egészséges hozzávalók drágák. Nos, én eddig azt tapasztaltam, hogy minden egészséges sztárkajának van pénztárcabarát kistesója.

Szezonális zöldségeket/gyümölcsöket fogyasztok, és pl. avokádó helyett borsót eszek (szerintem ízre is jobb).

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy kész, semmi normális kaját nem eszek. Helyette megtanultam, hogy sokszor keveset, rendszeresen és változatosan. Anyukám vasárnapi töltött káposztájáról a világ kincséért se mondanék le, de nem tízet nyomok be együltömben, hanem csak hármat, és azt is lassan. Kellett pár hét, míg belerázódtam, szerintem mostanra nagyjából sikerült.

(Folytatás jövő héten.)

Nyitóképen: a sötétebb, nagyobb méretű szoknyát tavaly hordtam, a világos pedig az idei méretem