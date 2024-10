Így fogytam 25 kilogrammot (II.)

Én se voltam/vagyok kis darab, ez a téma sem az, emiatt lett második rész. Most a hidratálás-alvás-mozgás triumvirátusról lesz szó, ami a fogyásomban meglepően fontos szerepet kapott.

Az előző részben az egészségi állapotfelmérésről, a tervezésről és az étkezésről írtam, a jókor és jót fontosságáról.

A bevitelre való odafigyelés nyilván elengedhetetlen az egészséges életmódban. Ahogy a sport és az alvás is. Meg az, hogy naponta miből és mennyit iszunk.

Iszol te rendesen?

A csapból is az folyik, hogy igyunk eleget.

Élete folyamán legalább egyszer mindenki letölt egy vízivós appot, ami pittyeg egész nap, amíg le nem töröljük. Aztán mégsem iszunk eleget… (Mármint vizet.) Pedig nem árt odafigyelni az elegendő folyadékbevitelre, a bőrünk, az emésztésünk és az agyunk is megköszöni.

Nekem az vált be, hogy erre a célra kijelöltem egy literes kancsót, amibe mindig öntök vizet/teát, és az orrom előtt van egész nap, hogy ne felejtsem el kiüríteni. Ősszel egyébként is érdemes több teát inni, immunerősítéshez ajánlott gyógynövényes készítményeket fogyasztani.

Mindenki folyadékszükséglete eltér. A napi folyadékbevitel-igényedet ide kattintva tudod kiszámítani.

Számít az alvás!

Az egészséges életmódhoz hozzátartozik a minőségi alvás, így a fogyás szempontjából is fontos. Az alvásra eddig inkább úgy tekintettem, mint kellemes időpocsékolásra. Nyilván tudtam, hogy a testnek és az agynak is kell a regenerálódás, csak nem voltam tisztában azzal, hogy mennyi is múlik ezen. Amióta rendszeresen alszmo ­– legalább napi 7,5 órát –, azóta sokkal produktívabb vagyok, és ritkábban fordul elő, hogy a 7. napot teljes nyugalmi állapotban töltöm , mint egy kilőtt orrszarvú .

Mozgás!

A testmozgásra nemcsak a kalóriák égetése miatt van szükség: jót tesz az agynak, a kedélyállapotnak, és nem utolsó sorban formálja a testet. Mivel nem 1-2 kg ment le rólam, fontosnak tartom, hogy ne csak kevesebb legyen a tömegem, hanem útközben pofozzam helyre a látványt is.

Megtaláltam azt a mozgásformát, amit nemcsak szeretek csinálni, de bírom is, és be tudtam építeni a mindennapjaimba. Persze ez nem ment egyből.

Mindig is szerettem sétálni, így azt volt a legkönnyebb elkezdenem (a bűvös tízezer lépésről korábban itt írtunk). Jó ideig dance workoutot végeztem napi 2-3-szor, de egy idő után nem tudott lekötni. Ezután próbáltam ki a pilatest, de 5 perc után rájöttem, hogy nem az én világom.

Aztán elkezdtem az elliptikus tréneres edzést és a hullahoppozást. Az elliptikus tréner nagy előnye, hogy a teljesen kezdőknek is jó mozgásforma. (De a biciklizés/szobabicikli is opció lehet.) Hogy ne unjam el magamat izzadás közben, zenét hallgatok vagy sorozatot nézek. Hullahoppozni azelőtt sohasem tudtam, pár másodpercnél tovább nem maradt fent a karika, ma már 15-30 percig is sikerül tartanom.

A mozgás kapcsán fontos beszélni a pihenőnapról és a változatosságról. Nem kell minden egyes nap ugyanazt a mozgást végezni, és nem kell heti hétszer edzeni.

A napi mozgásomat és étkezéseimet egy ilyen naplóban vezetem. Nekem sokat segít a naplózás.

Van értelme?

Csodadiéták helyett életmódot váltani nehezebb, de kifizetődőbb. Ez nem működik egyik napról a másikra.

Lassabban olvadnak le a kilók, mint ahogy a reklámok csodakúrái ígérik, de ha jól csinálja az ember, az a súlyfelesleg nem mászik vissza, és nem hoz vendégségbe magával még plusz annyit. Szóval érdemes türelmesnek lenni.

Nemcsak azért kezdtem életmódot váltani, hogy lefogyjak, hanem azért fogyok, mert egészségesen élek.

Húsvét után fordultam először orvoshoz, körülbelül májusban vettem rá magamat a sportra az egészséges étkezés mellett, és október közepére meglett a -25 kilogramm. Na, meg némi izmot is építettem. Ha így haladok, jövő ilyenkorra úgy ki leszek combosodva, mint a levelibéka.

Amióta változtattam az életmódomon, érzem, hogy több energiám van, kevesebbet morgok, javult a kedélyállapotom, és mintha a világ is megszépült volna (állítólag a szerelem is ilyen hatással van az emberre a brit tudósok szerint ). Javult az egészségügyi állapotom, nem keveset. Közhely, de az egészségnél tényleg nincs drágább a birtokunkban, és ezt csak az tudja igazán, akinek problémája van vele.

+1 tipp: társaság

Ha van kinek el/beszámolnod az eredményeidről és a kudarcaidról, nem tűnik olyan nehéznek az úton maradni. Legalábbis nekem bevált.

Tanulságok:

legyél tisztában az egészségügyi állapotoddal,

kezdj minőségi ételeket fogyasztani,

hidratálj és aludj eleget,

keress egy olyan mozgásformát, amit tudsz és akarsz is csinálni,

legyél türelmes és kitartó.

Én sem vagyok még az út végén, de haladok, és kimondottan élvezem az átalakulást.

Ha te is belevágnál, sok sikert és kitartást kívánok, megéri!

Szabó Kata

