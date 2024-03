Tudatos táplálkozás a modern világban

Egészséges életmód! Tudatos táplálkozás! Diéta! Életmódváltás! − Az utóbbi évek során a közösségi médiából, a hírportálokból is a fentiek folynak… Az influenszerek sorra osztják a tanácsokat, bemutatva tökéletes életüket, étkezésüket és persze a sikereiket. Sok követő pedig, betartva egy-egy jól bevált módszert, mégsem tud egészségesebb, fittebb, boldogabb lenni. De vajon miért?

Véleményem szerint azért, mert az irodában, a tanteremben vagy a pult mögött nehéz betartani a megfelelő étrendet.

A szénhidrát, fehérje és zsírok egyensúlyát az első időszakban elég bonyolultnak tűnik kivitelezni, de egy kis odafigyeléssel és kitartással sikerülhet. Emellett a mindennapi tevékenységeink nagy része is étkezésközpontú. Vegyük csak az ismerősökkel történő találkozást (+1 kávé és 1 süti), az esti társasozást (+1 csomag csipsz és 1-2 pohár üdítő). Az említett plusz dolgokat sokszor meg sem figyeljük, pedig sok-sok fölösleges kalóriát rejtenek, melyek nagy hatással vannak a diétánk kimenetelére. Hogyan lehetne mindezt kiküszöbölni? A találkozók során igyon egy csésze gyógynövényteát, egy pohár vizet vagy cukor nélküli kávét, akár növényi tejjel. Emellett a főzéshez használt 1-2 kanál olívaolaj vagy bármilyen más zsiradék is plusz energiát jelent. Ezt még a pontosan kiszámolt energiatartalmú ételekből is sokszor hajlamosak vagyunk kihagyni. Ezekre odafigyelni sokszor bonyolult és fárasztó, de egy-egy kisebb bűnözés még nem vétek, amennyiben később, vagy akár másnap már ismét visszatérünk az egészséges életvitelhez.

A társasági életünk mellett az érzelmek hatását is fontos felismerni, mivel ez nagy hatással van az étkezésünkre. Próbálja felismerni és megkülönböztetni érzelmeit.

Igen, ez a mindennapi rohanásban kialakult stresszfaktorok mellett bonyolult, de azért kivitelezhető. Például, ha épp unatkozik, utazik, a számítógép előtt ül, és valami finomat enne, vagy tévénézés közben elmajszolna egy fagylaltot, akkor ne az eldugott tartalékai után nyúljon. Igyon egy pohár vizet, és kezdjen bele egy más tevékenységi formába. Ez lehet bármi: hívjon fel valakit, menjen ki az udvarra, ha otthon van, kezdjen bele a rég halogatott ruhahajtogatásba, vagy bármilyen más házimunkába. Lényeg, hogy vonja el a figyelmét az étkezésről. Nagyjából 15-25 perc múlva, ha még mindig éhes, és már annyira, hogy bármit megenne, ami éppen „kiesik” a hűtőből, akkor tényleg éhes volt. Ez a felismerhető különbség, melyre én csak évek alatt jöttem rá.

Viszont ezután, amennyiben Ön már nem is kívánja a fagyit, akkor ez érzelmi éhségnek titulálható. Ha az éhségérzete egyre csak nő, és egy idő múlva már bármit megenne, akkor ez fizikai éhség, melyet csillapítani kell. Ilyenkor, ha itt a következő étkezés ideje, akkor egyen, ha viszont még nem, akkor próbáljon inni egy mentateát (cukor nélkül), vagy elmajszolni egy kis málnát. Lényeg, hogy olyan ételt egyen, amelynek alacsony az energiatartalma, kevés benne a cukor, a szénhidrát. Jöhetnek a bogyós gyümölcsök, az alma, a friss zöldségek (zellerszál, uborka, paradicsom). Ez azért fontos, mert később a szervezete ehhez szokik hozzá, és már csak akkor fogja kívánni az ételt, amikor arra ténylegesen szüksége van.

A most elkezdett sorozatban a bevált módszereimet osztom meg a kedves olvasóinkkal, amelyek számomra kivitelezhetőek, és amelyekkel próbálok visszatérni a régi alakomhoz és közérzetemhez. A Tudatos táplálkozás a modern világban cím alatt megjelent első bejegyzésben az érzelmek és a közösségi élet hatásait boncolgatom, melyek kihatnak az étkezési szokásainkra. Persze nem kötelező betartani, viszont remélem, sok embert elgondolkoztat. Emellett minden íráshoz hozzáadok egy bevált receptet, mely segítségével színesebbé tehetik a diétájukat, biztosítva a napi zöldség és rostforrás túlnyomó részét.

