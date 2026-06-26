Egyre több étrend-kiegészítőt fogyasztanak az ukránok

Világszerte egyre népszerűbbé válnak az étrend-kiegészítők, és Ukrajna sem marad ki ebből a folyamatból – derül ki a Proxima Research International friss tanulmányából, amely az Európai Unió és Ukrajna étrend-kiegészítő piacának dinamikáját és fogyasztási szokásait elemzi. A kutatást az Apteka.ua ismertette.

Gyorsan növekvő európai piac

A tanulmány szerint 2025-ben az európai étrend-kiegészítő piac értéke elérte a 49,4 milliárd dollárt. Az előrejelzések alapján ez az összeg 2033-ra akár 97,8 milliárd dollárra is nőhet, ami évi mintegy 9%-os növekedési ütemet jelent. A szakértők szerint a bővülést többek között a társadalmak elöregedése is ösztönzi.

Ukrajna is az élmezőny felé tart

Az étrend-kiegészítők iránti kereslet Ukrajnában is folyamatosan emelkedik. A gyógyszerpiacon belül ez a szegmens az egyik legdinamikusabban növekvő terület: részesedése a patikai értékesítésekben a 2015-ös 3,4%-ról 2025-re 12,1%-ra emelkedett.

Egy, Kijevben, Poltavában, Harkivban és Visevne városában végzett felmérés szerint a megkérdezettek 72%-a fogyaszt valamilyen étrend-kiegészítőt.

A fogyasztók megoszlása a következő:

49% enyhe egészségügyi problémák miatt használja őket állapotjavítás céljából;

39% nem szenved ismert betegségben, és a megelőzést, egészségmegőrzést tartja szem előtt;

12% súlyosabb betegséggel él, és kiegészítő terápiaként alkalmazza ezeket a készítményeket.

Európai fogyasztási szokások

Európában a lakosság több mint fele (55%) vásárol étrend-kiegészítőket, és ezen belül 62% napi rendszerességgel is fogyasztja őket. A bizalmi szint is magas: a válaszadók 82%-a szerint ezek a készítmények fontos szerepet játszanak az egészség megőrzésében.

A legmagasabb fogyasztási arányt Finnországban és Dániában mérték, ahol a felnőtt lakosság több mint fele él rendszeresen étrend-kiegészítőkkel. Hasonlóan magas arány jellemzi Svájcot és Hollandiát is.

Lehetséges összefüggés az élettartammal

A kutatás azt is vizsgálta, van-e kapcsolat az étrend-kiegészítők fogyasztása és a várható élettartam között. Az eredmények szerint az EU-országok adatai alapján mérsékelt pozitív korreláció figyelhető meg a két tényező között.

Különösen a skandináv országok példája emelhető ki, ahol a lakosság több mint 50%-a rendszeresen fogyaszt ilyen termékeket. Ezek az országok a 2011 utáni időszakban is stabilabb demográfiai mutatókat és kedvezőbb egészségügyi trendeket mutattak az európai átlaghoz képest.

Egyes hatóanyagok hatásai

A tanulmány külön kitér néhány gyakran használt összetevőre is. A megállapítások szerint:

a D-vitamin hosszú távú alkalmazása kedvező hatással lehet a halálozási mutatókra;

a magnézium csökkentheti a stroke, a szívelégtelenség és a cukorbetegség kockázatát;

az omega-3 zsírsavak hozzájárulhatnak a szív- és érrendszeri betegségek, köztük a szívinfarktus kockázatának mérsékléséhez.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az eredmények megfigyelésen alapuló összefüggések, amelyek további tudományos vizsgálatokat igényelnek.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →