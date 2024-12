Erre figyeljenek karácsonykor az epekövesek

Az ünnepi időszakban tömegesen jelentkeznek a sürgősségi ellátásban az epekólikás betegek.



Dr. Pászthory Erzsébet, a Gasztroenterológiai Központ gasztroenterológus, belgyógyász szakorvosa szerint, ha valaki már átélt ilyen rohamot, az soha nem felejti el; megfelelő kezelés híján pedig bármikor újra jelentkezhetnek a tünetek, és akár súlyosabb szövődményeket is okozhatnak a kövek.

Mi az epe feladata?

Az epehólyag emésztőrendszerünk fontos része, ami összegyűjti a máj által termelt epét, és étkezéskor – hormonális és idegrendszeri hatásokra – a Vater papillán (a hasnyálmirigy emésztőnedveivel közös szájadékon) keresztül a patkóbélbe juttatja azt. Az epének mint emésztőenzimnek, a zsírok emésztésében és felszívásában van kulcsszerepe, emellett gondoskodik a salakanyagok kiürítéséről is. A máj, az epehólyag és hasnyálmirigy, valamint a nyombél jól összehangolt működésének köszönhetően, mire a megrágott falat a patkóbélbe kerül, a szükséges mennyiségű epe, hasnyálmirigy- és bélnedv munkába is állhat, és elkezdhetik alkotóelemeire bontani a fehérjéket, zsírokat és cukrokat. De mi történik akkor, ha az epe összetételének aránya megváltozik, és epekő kerül ebbe a precízen hangolt emésztőrendszerbe?

Derült égből villámcsapás: az epekövek nem tartanak szabadságot

„A kiadós karácsonyi és szilveszteri étkezések megbosszulhatják magukat, és puffadást, felfúvódást, böfögést, hasmenést, vagy súlyosabb emésztési panaszokat is okozhatnak. Ezek a tünetek akár rossz epeműködést is jelezhetnek” – figyelmeztet dr. Pászthory Erzsébet. Általános tapasztalat, hogy az ünnepeket követően szinte megrohamozzák a sürgősségi betegellátást az epeköves panaszokkal érkezők. Az érintettek körében túlnyomórészt nőket találunk, de azoknál is fennáll a kockázat, akik előszeretettel fogyasztanak zsíros ételeket, elhízottak, cukorbetegek, magasabbak a vérzsír értékeik, vagy többször volt már epehólyag-gyulladásuk. Az epekövesség az epehólyagban alakul ki leggyakrabban, illetve a közös epevezetékben. Valójában azonban nem maga az epekő okozza a problémát, hiszen a felnőttek negyedének vannak kisebb-nagyobb kövei az epehólyagjában, amelyek az esetek 2/3-ában teljesen tünetmentesek.

Ezekről a kövekről legtöbbször valamely más okból elvégzett ultrahangvizsgálat során szerzünk tudomást vagy – rosszabb esetben – csak akkor derül fény a jelenlétükre, amikor „megindulnak”, és változatos epigasztriális panaszokat (hányinger, étvágytalanság, puffadás), illetve akár igen heves fájdalommal járó epekő-kólikát okozhatnak. A jobb bordaív alatt lokalizálódó, gyakran a lapockába és hátba is kisugárzó, több órán át tartó rohamot az ünnepek alatt nagy mennyiségben fogyasztott, nehéz-zsíros ételek (zsíros húsok és tejtermékek, bő olajban sütött ételek, kelt tészták, csokoládé, olajos magvak) is előidézhetik. Aki epekőre hajlamos, vagy már van epeköve, annál sokkal nagyobb valószínűséggel provokálnak epegörcsöt a zsírosabb fogások, hiszen ezek megemésztéséhez az epehólyag fokozott működésére van szükség. Ha a kő az epeutakba vagy a Vater papillába ékelődik, akkor az epe (illetve a hasnyálmirigynedv) elfolyását is akadályozza, ami gyulladást idézhet elő. Ilyen szövődményes esetben a típusos fájdalmat sárgaság, hidegrázás és láz is kísérheti, a széklet agyagszürkévé változik; a rohamot követően a betegek nem ritkán halálfélelemről számolnak be.

„Az enyhébb epeköves tüneteket görcsoldó gyógyszerekkel, emésztést könnyítő praktikákkal (bőséges folyadékbevitellel, borsmenta tea kortyolásával), valamint koplalással, majd zsír- és fűszerszegény epediétával is orvosolhatjuk” – mondja Pászthory doktornő, aki arra is felhívja a figyelmet, hogy ismert – és nyomon követett – néma kövek esetén sem árt az óvatosság. Az érintettek kiegyensúlyozott, mértéktartó étkezéssel (alacsony zsírtartalmú és rostokban gazdag fogásokkal, az alkohol- és koffeinbevitel korlátozásával), valamint rendszeres mozgással előzhetik meg az ünnepek utáni „katasztrófát”. A fájdalomcsillapítóra és testhelyzet-változtatásra sem reagáló, az epeutak elzáródására utaló tünetek azonban mihamarabbi sürgősségi ellátást igényelnek, hiszen az epeelfolyás akadályoztatottsága súlyos, akár az életet is veszélyeztető komplikációkkal is járhat. Puffadás, jobb oldali hasi fájdalmak jelentkezésekor ne halogassuk a kivizsgálást! Panaszokat okozó epekövesség esetében az epehólyag műtéti eltávolítása szükséges, hiszen az időben elvégzett műtéttel a súlyosabb szövődményeket (pl. hasnyálmirigy-gyulladás, epeúti elzáródás, epehólyag-gyulladás) is megelőzhetjük. Mivel sok olyan kórképet is ismerünk, ami epekólikát utánozhat, beleértve a szívbetegségeket, a hepatitiszt és a gyomorfekélyt, rendkívül fontos, hogy ne állítsunk fel öndiagnózist, hanem gasztroenterológus szakember segítségével derítsük ki a háttérben álló okot.

Forrás: HáziPatika

Nyitókép: HáziPatika/Getty Images