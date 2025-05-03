Закарпатські діти відпочиватимуть у Чехії

30 дітей із сімей прикордонників Мукачівського та Чопського загонів та Нересницької ОТГ вирушили на відпочинок до Чехії. Їхні батьки загинули під час війни, захищаючи нашу Батьківщину.

На закарпатських дітлахів чекає 10 днів насиченої програми у дитячому санаторії Пец під Сніжкоу: екскурсії, відвідування розважальних центрів і парків, проведення різних ігор, ознайомлення із пам’ятними місцями регіону.

Голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай висловив вдячність за організацію відпочинку гетьману Пардубіцкого краю Мартіну Нетоліцькому, який відгукнувся на наше прохання про допомогу і виділив з бюджету краю 150 тисяч крон, та амбасадору Закарпаття Лариси Проданець за співфінансування та вирішення багатьох організаційних питань.

«Така допомога є надзвичайно важливою для сімей, що відчувають наслідки війни, і для дітей, чиї батьки відстоюють мир та незалежність України», – відзначив Роман Сарай.

transkarpatia.net