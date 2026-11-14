Évente csaknem 3 ezer cukorbeteget diagnosztizálnak Kárpátalján

Kárpátalján több mint 40 ezren élnek cukorbetegséggel, évente pedig 2500–3000 új esetet regisztrálnak. A betegség kialakulásának egyik lehetséges tényezője a tartós stressz, többek között a háború okozta megterhelés.

Olga Olekszik endokrinológus szerint a cukorbetegség korai szakaszában gyakran nem jelentkeznek feltűnő tünetek. A betegség időben történő felismerése azonban lehetővé teszi a kezelés megkezdését, még a szövődmények kialakulása előtt.

Az orvos azt javasolja, hogy a lakosság rendszeresen ellenőriztesse vércukorszintjét. Erre többek között a háziorvosnál ingyenesen is lehetőség van.

A szakember hangsúlyozta: a cukorbetegség ma már nem akadálya sem a munkavállalásnak, sem a családalapításnak, sem a karrierépítésnek, fiatalabb és idősebb korban egyaránt.

A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal egészségügyi főosztályának igazgatója, Ljubov Mandzics tájékoztatása szerint a több mint 40 ezer beteg közül mintegy 6500-an szorulnak inzulinkezelésre. Az állam idén több mint 104 millió hrivnyát különített el a Kárpátalján szükséges inzulin beszerzésére.

A betegek elektronikus receptre, az állami gyógyszertámogatási program keretében juthatnak hozzá a cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerekhez és az inzulinhoz. A program a készítmények árának teljes vagy részleges megtérítését biztosítja.

Ljubov Mandzics a betegség kialakulásának kockázati tényezői között említette a helytelen táplálkozási szokásokat, a nagy mennyiségű gyorsan felszívódó szénhidrát fogyasztását, a mozgásszegény életmódot és a túlsúlyt.

Kárpátalja.ma

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