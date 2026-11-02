Tíz cukorbeteg gyermek kapott modern inzulinpumpát Kárpátalján

Újabb tíz, 1-es típusú cukorbetegséggel élő gyermek számára vált könnyebbé a mindennapi betegségkezelés Kárpátalján: a fiatal páciensek modern inzulinpumpákat kaptak a megyei költségvetésből.

Fontos eseménynek adott otthont a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház, ahol tíz, 1-es típusú cukorbetegséggel diagnosztizált gyermek számára helyeztek üzembe korszerű inzulinpumpákat. Az eszközöket a megyei költségvetésből vásárolták, a támogatás célja pedig a kis betegek életminőségének javítása és a betegség hatékonyabb kezelése.

Az inzulinpumpa olyan modern orvostechnikai eszköz, amely folyamatosan, a bőr alá juttatja az inzulint, így a hasnyálmirigy természetes működését igyekszik utánozni. Használatával egyenletesebbé tehető a vércukorszint szabályozása, és az inzulinadagolás a gyermek étkezéséhez, illetve fizikai aktivitásához is jobban igazítható.

A technológia különösen nagy segítséget jelenthet a gyermekek számára: csökkentheti a mindennapos inzulininjekciók számát, megkönnyítheti a vércukorszint szabályozását, és nagyobb szabadságot biztosíthat a mindennapi tevékenységek során.

Több száz gyermeket érint a betegség a megyében

A jelenlegi adatok szerint Kárpátalján 468 gyermeket tartanak nyilván 1-es típusú cukorbetegséggel. Közülük csaknem minden ötödiknél a betegség súlyosabb lefolyású, ezért fokozott orvosi figyelmet és gondozást igényel.

A mostani eszközátadás egy hosszabb távú megyei támogatási program része. Tavaly ősszel már 18 gyermek jutott hasonló inzulinpumpához a megyei költségvetés támogatásával.

Az eszközöket elsősorban azok a gyermekek kapják meg, akiknél a legsúlyosabb a betegség lefolyása, illetve akiknek egészségügyi állapota alapján a leginkább indokolt a korszerű technológia alkalmazása.

A gyermekkórház tájékoztatása szerint a modern orvosi eszközökkel történő ellátás nem csupán a kezelés hatékonyságát javítja, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy a cukorbeteg gyermekek teljesebb, aktívabb és biztonságosabb életet élhessenek.

Elérhetőségek

A Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház címe: Munkács, Ivan Franko utca 39.

Felvételi osztály: +38 099 716 91 93, (03131) 2-14-91

+38 099 716 91 93, (03131) 2-14-91 Poliklinikai regisztráció: (03131) 2-13-62

A megyei program újabb tíz gyermek számára jelent segítséget, és fontos lépés a cukorbeteg fiatalok korszerű egészségügyi ellátásának biztosítása felé.

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