Felfázás után felfázás: mi okozhatja?

A felfázással járó kellemetlen tüneteket nemcsak az altest lehűlése okozhatja, hanem megjelenhetnek például antibiotikumkúrát követően, a hüvelyflóra egyensúlyának felborulása miatt is.

A sürgető inger, a megkönnyebbülés nélküli, égő, fájó, csípő érzéssel járó – esetenként véres – vizeletürítés vagy az alhasi görcsök mind a hólyaghurut tipikus tünetei. A fertőzés kiváltó oka azonban nem minden esetben a felfázás: az altestet érő hideg inkább csak a szervezet védekezőrendszerének meggyengülését, ezáltal a kórokozók könnyebb elszaporodását eredményezheti. A hólyaghurutot elsősorban baktériumfertőzés, leggyakrabban az E. coli nevű bélbaktérium váltja ki.

A hüvelyflóra hatása a húgyhólyagra

Mivel a nőknél a húgycső külső nyílása, a hüvelybemenet és a végbélnyílás egymás közelében helyezkedik el, ezért a kórokozók könnyen átjuthatnak egyik területről a másikra. A baktériumok feljuthatnak a néhány centiméteres húgycsövön át a húgyhólyagba vagy akár a vesemedencébe is. Éppen ezért, ha a hüvelyflóra egészséges egyensúlya hosszabb időn keresztül nem áll helyre, a hólyaghurut is visszatérő probléma lehet. Érdemes tudni, hogy egy hosszabb antibiotikum-kúra nemcsak az emésztőrendszerre gyakorolhat negatív hatást, hanem a hüvelyben található „jó baktériumokat” is megtizedelheti, ami kedvező körülményeket teremt a kórokozók elszaporodásához. Ettől a hüvely savas pH-értéke gyengül, és lúgos irányba fordulhat át, amelyet egy antibiotikumos kezelésen kívül lúgos szappanok, intimsprayk vagy spermicid gélek használata, valamint gyakori irrigálás is előidézhet.

Visszatérő hólyaghurut

Visszatérő, vagyis hat hónapon belül legalább kétszer, vagy egy éven belül háromszor előforduló hólyaghurut esetén minden esetben orvosi kivizsgálásra van szükség. Az ismétlődések hátterében állhatnak nőgyógyászati problémák – például különböző fertőzések, hormonális változások, policisztás ovárium szindróma (PCOS) –, húgyúti rendellenességek, valamint genetikai hajlam is. A kiváltó okok megtalálása mellett természetesen kezelni kell a már kialakult hólyaghurutot is. Súlyosabb esetben az orvos antibiotikumterápiát rendelhet el, amelynek kapcsán fontos az immunrendszer, a bél- és a hüvelyflóra helyreállítása és erősítése.

Az enyhébb felfázást az egészséges szervezet természetes védekezőrendszere is képes lehet legyőzni. Ehhez azonban szükség van bőséges folyadékbevitelre, rendszeres és sűrű vizeletürítésre, valamint az alapos, de semmiképpen sem túlzásba vitt intimhigiéniára. Be lehet vetni a patikákban vény nélkül kapható görcsoldó és fájdalomcsillapító szereket is. Mivel a hólyagban megtelepedő kórokozók rendkívül gyorsan képesek szaporodni – 15-20 perc alatt duplázódik a számuk –, ezért érdemes már az első tünetek megjelenésekor cselekedni. Legjobb a kórokozók megtelepedését és szaporodását meggátolni a hólyag „átmosásával”, amelyhez segítségül hívhatjuk a különböző gyulladáscsökkentő és vizelethajtó gyógynövényekből készült teákat. A kórokozók számának csökkenésével a hólyaghurut kezdeti, enyhe tünetei is mérséklődnek.

Forrás: hazipatika.com