Görög vagy hagyományos joghurt?

A joghurt régóta népszerű azok körében, akik tápláló és egészséges reggelire vagy uzsonnára vágynak. Sokan a görög joghurtot tartják egészségesebb választásnak – de vajon tényleg sokkal jobb, mint a hagyományos joghurt?

„A görög joghurtaz utóbbi évek egyik kedvenc egészséges reggelije lett, de vajon tényleg jobb választás, mint a hagyományos joghurt? A válasz attól függ, mire van szüksége a szervezetednek: több fehérjére, több kalciumra, kevesebb cukorra vagy könnyebb állagra” – olvasható az nlc cikkében.

Joghurt hatása a szervezetre

A görög joghurt és a hagyományos joghurt alapja egyaránt tejből és baktériumkultúrából készül, ám az előállításukban van eltérés. A görög joghurtot ugyanis leszűrik a készítés során, így a savó egy részét eltávolítják belőle – emiatt sűrűbb és krémesebb lesz a végeredmény. A szűrés azonban nemcsak az állagot befolyásolja, hanem a tápanyagtartalmat is.

A görög joghurt például – magasabb fehérjetartalma miatt – jobban eltelít, és lassabban éhezünk meg utána újra, ráadásul az izomtömeg építését és megőrzését is hatékonyabban támogatja. A hagyományos joghurt ezzel szemben – magasabb kalciumtartalma miatt – többet tesz a csontok és a fogak erősségének megőrzéséért, illetve az izmok és az idegrendszer megfelelő működéséért.

A gyakori joghurtfogyasztás legnagyobb előnye azonban talán az, hogy a termékekben lévő élő baktériumkultúrák remekül támogatják a bélflóra egyensúlyát, ezzel pedig az emésztés egészségét is. Figyelni kell viszont arra, hogy a gyártás során alkalmazott egyes utókezelések elpusztíthatják ezeket a jótékony mikroorganizmusokat – érdemes tehát olyan joghurtot választani, amelyen szerepel az „élőflórás” vagy az „élő kultúra” jelölés.

Tápanyagtartalom összehasonlítása

Az említett két tejtermék egészségre gyakorolt hatásai kapcsán nem célunk egyértelmű nyertest hirdetni, azonban a KalóriaGuru.hu kalkulátorait használva megpróbáltuk összehasonlítani a görög joghurt és a hagyományos joghurt tápanyagtartalmát. Ez alapján elmondható, hogy a görög joghurt 102, míg a hagyományos joghurt 57 kilokalóriányi energiát tartalmaz 100 grammonként, a glikémiás index terén viszont a görög joghurt teljesít jobban a maga 11-14-es értékével, míg a hagyományos joghurt glikémiás idexe 36.

A görög joghurt és a hagyományos joghurt tápanyagtartalmának összehasonlítása

Tápanyag neve Mennyiség 100 gramm görög joghurtban Mennyiség 100 gramm hagyományos joghurtban Fehérje 3,7 gramm 2,9 gramm Zsír 7,5 gramm 3,3 gramm Telített zsír 4,5 gramm 2,1 gramm Szénhidrát (cukor) 4,9 gramm 3,9 gramm Kalcium 100-180 milligramm 120-200 milligramm A görög joghurt és a hagyományos joghurt tápanyagtartalmát összehasonlító táblázat

Összességében elmondható, hogy mindkét joghurtféle hasznos része lehet egy kiegyensúlyozott étrendnek. Azt, hogy melyiket részesítjük előnyben, a saját igényeink és egészségi állapotunk alapján érdemes mérlegelni.

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