Görög vagy hagyományos joghurt?

Kárpátalja.ma Egészség

A joghurt régóta népszerű azok körében, akik tápláló és egészséges reggelire vagy uzsonnára vágynak. Sokan a görög joghurtot tartják egészségesebb választásnak – de vajon tényleg sokkal jobb, mint a hagyományos joghurt?

A görög joghurtaz utóbbi évek egyik kedvenc egészséges reggelije lett, de vajon tényleg jobb választás, mint a hagyományos joghurt? A válasz attól függ, mire van szüksége a szervezetednek: több fehérjére, több kalciumra, kevesebb cukorra vagy könnyebb állagra” – olvasható az nlc cikkében.

Joghurt hatása a szervezetre

A görög joghurt és a hagyományos joghurt alapja egyaránt tejből és baktériumkultúrából készül, ám az előállításukban van eltérés. A görög joghurtot ugyanis leszűrik a készítés során, így a savó egy részét eltávolítják belőle – emiatt sűrűbb és krémesebb lesz a végeredmény. A szűrés azonban nemcsak az állagot befolyásolja, hanem a tápanyagtartalmat is.

A görög joghurt például – magasabb fehérjetartalma miatt – jobban eltelít, és lassabban éhezünk meg utána újra, ráadásul az izomtömeg építését és megőrzését is hatékonyabban támogatja. A hagyományos joghurt ezzel szemben – magasabb kalciumtartalma miatt – többet tesz a csontok és a fogak erősségének megőrzéséért, illetve az izmok és az idegrendszer megfelelő működéséért.

A gyakori joghurtfogyasztás legnagyobb előnye azonban talán az, hogy a termékekben lévő élő baktériumkultúrák remekül támogatják a bélflóra egyensúlyát, ezzel pedig az emésztés egészségét is. Figyelni kell viszont arra, hogy a gyártás során alkalmazott egyes utókezelések elpusztíthatják ezeket a jótékony mikroorganizmusokat – érdemes tehát olyan joghurtot választani, amelyen szerepel az „élőflórás” vagy az „élő kultúra” jelölés.

Tápanyagtartalom összehasonlítása

Az említett két tejtermék egészségre gyakorolt hatásai kapcsán nem célunk egyértelmű nyertest hirdetni, azonban a KalóriaGuru.hu kalkulátorait használva megpróbáltuk összehasonlítani a görög joghurt és a hagyományos joghurt tápanyagtartalmát. Ez alapján elmondható, hogy a görög joghurt 102, míg a hagyományos joghurt 57 kilokalóriányi energiát tartalmaz 100 grammonként, a glikémiás index terén viszont a görög joghurt teljesít jobban a maga 11-14-es értékével, míg a hagyományos joghurt glikémiás idexe 36.

A görög joghurt és a hagyományos joghurt tápanyagtartalmának összehasonlítása
Tápanyag neveMennyiség 100 gramm görög joghurtbanMennyiség 100 gramm hagyományos joghurtban
Fehérje3,7 gramm2,9 gramm
Zsír7,5 gramm3,3 gramm
Telített zsír4,5 gramm2,1 gramm
Szénhidrát (cukor)4,9 gramm3,9 gramm
Kalcium100-180 milligramm120-200 milligramm
A görög joghurt és a hagyományos joghurt tápanyagtartalmát összehasonlító táblázat

Összességében elmondható, hogy mindkét joghurtféle hasznos része lehet egy kiegyensúlyozott étrendnek. Azt, hogy melyiket részesítjük előnyben, a saját igényeink és egészségi állapotunk alapján érdemes mérlegelni.

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