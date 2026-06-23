Görög vagy hagyományos joghurt?
A joghurt régóta népszerű azok körében, akik tápláló és egészséges reggelire vagy uzsonnára vágynak. Sokan a görög joghurtot tartják egészségesebb választásnak – de vajon tényleg sokkal jobb, mint a hagyományos joghurt?
„A görög joghurtaz utóbbi évek egyik kedvenc egészséges reggelije lett, de vajon tényleg jobb választás, mint a hagyományos joghurt? A válasz attól függ, mire van szüksége a szervezetednek: több fehérjére, több kalciumra, kevesebb cukorra vagy könnyebb állagra” – olvasható az nlc cikkében.
Joghurt hatása a szervezetre
A görög joghurt és a hagyományos joghurt alapja egyaránt tejből és baktériumkultúrából készül, ám az előállításukban van eltérés. A görög joghurtot ugyanis leszűrik a készítés során, így a savó egy részét eltávolítják belőle – emiatt sűrűbb és krémesebb lesz a végeredmény. A szűrés azonban nemcsak az állagot befolyásolja, hanem a tápanyagtartalmat is.
A görög joghurt például – magasabb fehérjetartalma miatt – jobban eltelít, és lassabban éhezünk meg utána újra, ráadásul az izomtömeg építését és megőrzését is hatékonyabban támogatja. A hagyományos joghurt ezzel szemben – magasabb kalciumtartalma miatt – többet tesz a csontok és a fogak erősségének megőrzéséért, illetve az izmok és az idegrendszer megfelelő működéséért.
A gyakori joghurtfogyasztás legnagyobb előnye azonban talán az, hogy a termékekben lévő élő baktériumkultúrák remekül támogatják a bélflóra egyensúlyát, ezzel pedig az emésztés egészségét is. Figyelni kell viszont arra, hogy a gyártás során alkalmazott egyes utókezelések elpusztíthatják ezeket a jótékony mikroorganizmusokat – érdemes tehát olyan joghurtot választani, amelyen szerepel az „élőflórás” vagy az „élő kultúra” jelölés.
Tápanyagtartalom összehasonlítása
Az említett két tejtermék egészségre gyakorolt hatásai kapcsán nem célunk egyértelmű nyertest hirdetni, azonban a KalóriaGuru.hu kalkulátorait használva megpróbáltuk összehasonlítani a görög joghurt és a hagyományos joghurt tápanyagtartalmát. Ez alapján elmondható, hogy a görög joghurt 102, míg a hagyományos joghurt 57 kilokalóriányi energiát tartalmaz 100 grammonként, a glikémiás index terén viszont a görög joghurt teljesít jobban a maga 11-14-es értékével, míg a hagyományos joghurt glikémiás idexe 36.
A görög joghurt és a hagyományos joghurt tápanyagtartalmának összehasonlítása
|Tápanyag neve
|Mennyiség 100 gramm görög joghurtban
|Mennyiség 100 gramm hagyományos joghurtban
|Fehérje
|3,7 gramm
|2,9 gramm
|Zsír
|7,5 gramm
|3,3 gramm
|Telített zsír
|4,5 gramm
|2,1 gramm
|Szénhidrát (cukor)
|4,9 gramm
|3,9 gramm
|Kalcium
|100-180 milligramm
|120-200 milligramm
Összességében elmondható, hogy mindkét joghurtféle hasznos része lehet egy kiegyensúlyozott étrendnek. Azt, hogy melyiket részesítjük előnyben, a saját igényeink és egészségi állapotunk alapján érdemes mérlegelni.