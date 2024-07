Halálunk után is életeket menthetünk

Szervhiány van Ukrajnában is, ahogy a világ minden táján. Pedig a szervátültetésre várakozók számára az egyetlen esély a túlélésre és életminőségük javítására a szervátültetés, amely viszont szervek nélkül lehetetlen.

Jelenleg 3 091 beteg vár valamilyen létfontosságú szerv átültetésére az országban.

2021-ben 316, 2022-ben 384, 2023-ban 589 szervátültetés történt Ukrajnában. 2024-ben már 261 ember kapott lehetőséget az új életre transzplantáció révén.

Kutatások szerint egy donor akár 8 életet menthet meg, a szövetekkel és a szaruhártyával pedig további 75 emberen segíthet.

Az ukrán kormány mindent megtesz azért, hogy Ukrajnában fejlesszék a szervátültetést. A háború ellenére 2024-ben döntés született arról, hogy a transzplantációt beépítik az Orvosi Garancia Programba, ami azt jelenti, hogy ingyenessé válnak a műtétek.

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen lehetősége van annak, aki halála után szervdonorrá válik. Egy donor esélyt adhat egy beteg kislánynak vagy édesapának arra, hogy teljes életet élhessenek.

Ahhoz, hogy valaki halála után donorrá váljon, alá kell írnia egy hozzájárulást. Ezt bármikor alá lehet írni, és a döntést meg is lehet változtatni, amennyiben később visszakozik valaki.

A posztumusz adományozáshoz való hozzájáruláshoz fel kell venni a kapcsolatot bármely olyan egészségügyi intézmény transzplantációs koordinátorával, amely hozzáféréssel rendelkezik a Szerv- és Szövetátültetés Egységes Állami Információs Rendszeréhez, a Transzplantációs Központokhoz vagy az „Ukrán Transzplantációs Koordinációs Központ” szakosodott állami intézményhez.

A transzplantációs központok címei minden régióban elérhetők a következő linken: https://utcc.gov.ua/regionalcenter.

A transzplantációs koordinátor által meghatározott időpontban Önnek meg kell jelennie a kiválasztott egészségügyi intézményben, és alá kell írnia a nyilatkozatot. Ehhez szükség lesz egy személyazonosító okmányra és a kódszámra.

Jelenleg a nyilatkozat aláírása az érvényes ukrán jogszabályok értelmében csak személyesen a szervátültetési központokban valósulhat meg személyazonosító okmány bemutatása mellett. A teljes körű háború előtt elkezdték annak kidolgozását, hogy a Gyija rendszeren keresztül is megadhassák az engedélyt a szervek átültetésére, azonban a munkálatok nem fejeződtek be, így egyelőre elektronikus formában nem adható be a kérelem.

Ki lehet halála után szervdonor?

Halála után szinte bárki lehet szervdonor, kivételt képeznek a HIV-fertőzöttek, a szifiliszesek, a hepatitisben szenvedők, a tuberkulózisos betegek, a tífuszban, leprában, Creutzfeldt-Jakob betegségben, nyúlpestisben és leishmaniasisban szenvedők.

Kárpátalja.ma