Hamarosan felrobban egy csillag, a Földről is látható lesz

A csillagászat rajongóinak különleges élményben lehet részük a közeljövőben: egy 3000 fényévre lévő csillag, a T Coronae Borealis (T CrB) – vagy becenevén a Blaze Star – a jelek szerint hamarosan nova kitörést produkál – írja a New York Post.

Ez a ritka esemény legutóbb 1946-ban történt meg, és mindössze 80 évente ismétlődik.

A Blaze Star valójában nem egyetlen csillag, hanem egy kettős rendszer. Az egyik tagja egy fehér törpe – egy elpusztult csillag maradványa –, a másik pedig egy idős vörös óriás, amelynek külső rétegeit lassan elszívja a társa gravitációja. A vörös óriásból elszívott hidrogén a fehér törpe felszínén gyűlik össze, ahol hatalmas nyomás és hőmérséklet keletkezik. Amikor ez az „égi léggömb” végül kipukkad, hatalmas termonukleáris robbanás jön létre – ez az, amit nova kitörésként ismerünk.

A robbanás hatására a Blaze Star fényessége ezerszeresére nő, és a Földről nézve új csillagként tűnik majd fel az égen, nagyjából olyan fényesen, mint a Sarkcsillag. „Ez egy egyszer az életben adódó esemény, amely új csillagászokat fog inspirálni világszerte” – mondta Rebekah Hounsell, a NASA csillagásza. „Hihetetlenül izgalmas, hogy ennek szemtanúi lehetünk.”

A csillag már 2023 júniusában is esélyes volt a kitörésre, de azóta is csak halasztani kellett az előrejelzéseket. Most azonban úgy tűnik, bármelyik este, bármelyik hónapban bekövetkezhet.

Hogyan figyelheti meg?

Ha nem szeretne lemaradni a látványról, keresse meg az Északi Koronát (Corona Borealis) az éjszakai égbolton – ez egy félkör alakú csillagkép a Herkules csillagkép nyugati oldalán. Egy másik módszer, ha egy képzeletbeli egyenest húz az égbolt két legfényesebb csillaga, az Arcturus és a Vega között – ez elvezet a Herkuleshez és azon keresztül a T CrB helyéhez is.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a visszatérő novák híresek kiszámíthatatlanságukról. „Pont amikor azt hisszük, megfejtettük a mintázatukat, képesek teljesen eltérni tőle” – figyelmeztetett Koji Mukai, a NASA asztrofizikusa.

Mindenesetre érdemes figyelni az eget – lehet, hogy ma éjjel ragyog fel a Blaze Star, és egy hétig minden éjjel elkápráztatja az érdeklődőket.

Forrás: hirado.hu