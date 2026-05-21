Szabadkereskedelmi megállapodást készít elő Szerbia és Ukrajna

Szabadkereskedelmi megállapodást köthet Szerbia és Ukrajna, erről tárgyalt Belgrádban Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes a szerb kereskedelmi miniszterrel, a miniszterelnökkel és a köztársasági elnökkel csütörtökön.

A szerb-ukrán üzleti fórum alkalmával elhangzott, az idei esztendő első negyedévében a kétoldalú árucsere-forgalom elérte a 152,8 millió dollárt. A két ország külkereskedelmi forgalma 2025-ben 442,2 millió dollárt tett ki.

Ukrajna az egyetlen európai ország, amellyel Szerbia még nem kötött szabadkereskedelmi megállapodást. Csütörtökön a Jagoda Lazarevic illetékes miniszter és Tarasz Kacska írt alá közös nyilatkozatot arról, hogy előkészítik a szabadkereskedelmi megállapodást, amely a várakozások szerint az év végéig életbe is lép.

A szerb tárcavezető rámutatott: Belgrád és Kijev előtt nagy lehetőségek vannak a gazdasági kapcsolatok fejlesztésére, különösen a kereskedelem, az energetika, az infrastruktúra és a logisztika területén. Úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi európai gazdasági kihívások közepette „partnerekre van szükség”, és a két ország együttműködése hozzájárulhat a gazdasági ellenálló képességük növeléséhez.

Tarasz Kacska hangsúlyozta:

a szabadkereskedelmi megállapodás megkötése után háromszorosára is nőhet a két ország közötti áruforgalom. Az ukrán politikus szerint különösen a mezőgazdaságban, a gépiparban, az építőiparban és a logisztikában rejlik jelentős együttműködési potenciál.

Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök külön megbeszélést folytatott Tarasz Kacskával, amelyen a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséről, az európai integrációról és a gazdasági együttműködés bővítéséről tárgyaltak. A szerb államfő szerint Szerbia és Ukrajna között jelentős tér van a partneri kapcsolatok kiszélesítésére.

Forrás: MTI

Fotó: Офіс Віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

