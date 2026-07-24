Hantavírus-fertőzést igazoltak egy 53 éves férfinál Lemberg megyében

Laboratóriumi vizsgálatok hantavírus okozta, veseszindrómával járó vérzéses lázat igazoltak egy 53 éves, sztriji férfinál – közölte a Lemberg Megyei Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ.

A férfinál július 12-én jelentkeztek az első tünetek. A betegség magas, 38,6 Celsius-fokos lázzal, hidegrázással, fejfájással, hányingerrel, étvágytalansággal és erős vádlifájdalommal kezdődött.

Július 15-én a beteget a Lemberg Megyei Fertőző Betegségek Klinikai Kórházába szállították, ahol előzetesen ismeretlen eredetű bakteriális fertőzés gyanújával vették fel. A laboratóriumi vizsgálatok kizárták a leptospirózist, ugyanakkor PCR-vizsgálattal hantavírus RNS-ét mutatták ki a vérmintájából.

A járványügyi vizsgálat szerint a férfi július 1. és 7. között Horvátországban, a Makarskai Riviérán nyaralt, ahol az Adriai-tengerben is fürdött. Saját autójával utazott, majd július 11-én Ivano-Frankivszk megye hegyvidéki területein is járt. Hazafelé tartva megállt a Sztriji járásban található Kamjanka településen, ahol egy folyóban mosott kezet.

A beteg ugyanakkor tagadta, hogy egerekkel vagy más rágcsálókkal, azok fészkeivel vagy ürülékével érintkezett volna, illetve azt is, hogy pincékben vagy más, rágcsálók által fertőzött helyiségekben tartózkodott volna. A szakemberek hangsúlyozták, hogy sem a tengeri fürdőzés, sem a folyóvízzel történő kézmosás nem tekinthető igazolt fertőzési útnak, ezért a fertőzés pontos körülményeinek feltárása továbbra is folyamatban van.

Mi az a hantavírus?

A hantavírusok olyan vírusok csoportjába tartoznak, amelyek természetes hordozói elsősorban a rágcsálók. Emberben két súlyos megbetegedést okozhatnak: Európában és Ázsiában leggyakrabban a veseszindrómával járó vérzéses lázat, míg az amerikai kontinensen elsősorban a hantavírus okozta tüdőszindrómát.

Hogyan terjed?

Az ember leggyakrabban a fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belélegzésével fertőződik meg. Kockázatot jelenthet a régi épületek, pincék, padlások, raktárak vagy melléképületek takarítása is, ahol rágcsálók fordulnak elő. A vírus szennyezett élelmiszerrel vagy ivóvízzel, illetve sérült bőrön vagy nyálkahártyán keresztül is bejuthat a szervezetbe.

Milyen tünetekre kell figyelni?

A hantavírus-fertőzés kezdeti tünetei könnyen összetéveszthetők más fertőző betegségekével, ezért a biztos diagnózishoz laboratóriumi vizsgálat szükséges.

A legjellemzőbb panaszok:

magas láz;

hidegrázás és erős gyengeség;

fejfájás;

izom-, hát- vagy hasi fájdalom;

hányinger, hányás és étvágytalanság.

Néhány nap elteltével súlyosabb tünetek is kialakulhatnak, például csökkenhet a vizelet mennyisége, deréktáji fájdalom, ödéma, alacsony vérnyomás és veseműködési zavar jelentkezhet.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a lappangási idő 1–8 hét is lehet, ezért a tünetek akár jóval a fertőzést követően jelentkezhetnek.

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