Hogyan hat ránk az óraátállítás?

Vasárnap, október 31-én hajnalban elkezdődik a téli időszámítás. A rövidebb nappalok és az egyre hűvösebb esték a hangulatunkra és a szervezetünkre is hatással lehetnek. Készüljünk fel erre az időszakra!

“A téli és nyári időszámítás közül a téli kevesebb bajjal jár ugyan, ám szervezetünk reagál az átállításra – mindenkinél eltérő módon. A szervezet napi működését, más néven a cirkadián ritmust – azaz a testhőmérséklet, a cukoranyagcsere, a légzés, a keringés, az alvás és ébrenlét rendjét – az agy, pontosabban a hipotalamusz szabályozza. Ha ez a ritmus éjszakázás, alváshiány, rendszertelenül, több műszakban végzett munka, vagy egyéb okok miatt felborul, az a megszokottól eltérő hormontermelődést eredményezhet, amely hatással van számos élettani folyamatra.

Kisebb mértékben ugyan, de az óraátállítás miatti egy órányi eltérés is hasonlóképpen felborítja a cirkadián ritmusunkat. Bár ez tartós egészségkárosodást nem okoz, de az első néhány napban azért okozhat bajt, amíg a szervezetünk nem alkalmazkodik a változáshoz” – mondta dr. Petőházi Melinda, a Budai Egészségközpont belgyógyász szakorvosa.

A nappalok rövidebbek, az éjszakák hosszabbak lesznek, sokkal kevesebb napfény ér minket, így szervezetünk is kevesebb D-vitaminhoz jut. Egészségünk megőrzése érdekében a téli időszakban ajánlott a rendszeres, nagy dózisú D-vitamin pótlás, emellett használjuk ki a napsütéses órákat, és tartózkodjunk minél többet a szabad levegőn. A napsütés hangulatunkra is pozitív hatással van, ami ellensúlyozhatja a hosszú sötétség miatt sokaknál jelentkező depressziós tüneteket.

Az óraátállítás az alvási ritmusunkat borítja fel leginkább, problémákat is okozhat. A szakértők akkor beszélnek komoly alvászavarról, ha valaki több mint egy hónapig minden, vagy majdnem minden éjjel rosszul alszik, napközben fáradt, teljesítménye érezhetően csökken. Ilyen esetben érdemes professzionális segítséget kérni.

Évente kétszer, az órák átállítása idején a szervezet ritmusának ezzel a külső próbatétellel is szembe kell nézni. Szakértők álláspontja szerint körülbelül fél óra eltolódás az, amit minden további nélkül tolerálni tudunk. A teljes órás átállásnak ugyan számos gazdasági előnye van, a bioritmusunkra gyakorolt hatását azonban nem árt ellensúlyozni.

Azért is, mert az elégtelen éjszakai alvás esetén megötszöröződik annak a veszélye, hogy egy éven belül komoly balesetet szenvedjünk a háztartásban, a munkában vagy a közlekedésben. Sok közlekedési baleset okozója a túl kevés alvás és emiatt csökkent koncentráció.

Az óraátállítás miatt fellépő kellemetlen tünetek kezelésére a gyógyszerek mellett számos természetes módszer áll rendelkezésünkre. Pozitívan hathat például egy meleg fürdő vagy lábfürdő, egy csésze citromfűtea, esetleg egy szakember által összeállított nyugtató teakeverék is. Ha fáradtak vagyunk, tartsunk többször pihenőt, különösen vezetés közben. Nagyon jó feszültség-levezetés lehet az esti séta is, amely segít alvás előtt kiszellőztetni a fejünket. Legyünk türelmesek, az átállás ugyanis két hétig is éreztetheti hatását, ám a fenti módszerekkel gördülékenyebbé tehetjük ezt az időszakot.

