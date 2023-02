Hogyan találjunk kiutat a kiégésből?

Nem könnyű továbbra is ellátni mindennapi teendőinket, ha a különféle magánéleti és munkahelyi nehézségek és megpróbáltatások közepette mind inkább kimerültnek, kiégettnek érezzük magunkat. Akadnak azonban olyan módszerek, amelyek segítségével visszanyerhetjük életerőnket, és visszatalálhatunk a helyes útra.

Túlhatalmasodó családi kötelezettségek, szűkös munkahelyi határidők, pénzügyi gondok, esetleg betegségek – megannyi tényező, amely sok bizonytalanságot és zavart kelthet napjainkban bárki életében. Ezek kombinációja pedig végeredményben ahhoz vezethet, hogy úgy érezzük, képtelenek vagyunk minden elvárásnak maradéktalanul megfelelni. „Amit ilyenkor tapasztalunk, az nem más, mint a kiégés. Ez egy valós probléma, amely depresszióhoz, szorongáshoz, kapcsolataink sérüléséhez vezethet, illetve ronthatja funkciónkat akár otthon, akár a munkában” – idézi a Harvard Egyetem egészségügyi blogja dr. Marni Chanoff pszichiátert, a belmonti McLean kórház integratív pszichoterapeutáját. A szakember szerint azonban van remény: idővel és kellő erőfeszítéssel újratölthetjük a félig üres poharat, lassanként visszanyerve energiánkat és életörömünket. Mindehhez érdemes kipróbálni az alábbi három módszert.

Szakítsunk időt magunkra

Érdemes leszögezni, hogy az énidő egyáltalán nem luxus, hanem az öngondoskodás nélkülözhetetlen része. Időről időre le kell lassulnunk, lehetőséget adva szervezetünknek a pihenésre és regenerálódásra. Ha kell, külön helyet is kijelölhetünk rá időbeosztásunkban – kezdetnek már az is elég, ha 10-15 perceket tudunk naponta párszor ilyen célra fordítani. Dr. Chanoff szerint nincs az a szoros időbeosztás, amely mellett ne lehetne ezt megoldani. „Csak nézzük át egy napunkat, hetünket vagy hónapunkat, és gondoljuk át alaposan, mennyi mindenre mondunk igent ez idő alatt. Adjunk magunknak engedélyt arra, hogy inkább nemet mondjuk azokra a dolgokra, amelyek kimerítenek, illetve nem szolgálják az érdekeinket” – szögezte le a szakértő.

Kitért rá, ne becsüljük alá az apró dolgok és rövid pillanatok jelentőségét sem. Keressük azokat a lehetőségeket, amelyektől békésebbnek érezzük az életet. Egy csésze tea éppúgy segíthet kizökkenni a robotolásból, mint az, ha leterítünk egy takarót, jógaszőnyeget magunk alá otthon vagy munkahelyünkön, és lefekszünk pár percre a hátunkra. Tegyük félre ilyenkor a telefonunkat is, az e-mailek megvárnak. „Azt akarjuk üzenni a testünknek, hogy tartson szünetet. Ez ugyanis segít újrakezdeni, amikor már a stressz magával ragad” – magyarázta dr. Chanoff.

Ép testben ép lélek



Mentális és fizikai egészségünk rendkívül erős kölcsönhatásban áll egymással. Nem meglepő tehát, hogy amennyiben testünk jó állapotban van, úgy az emocionálisan stresszes helyzetekkel is könnyebben meg tudunk birkózni. Ennek receptje pedig igen egyszerű.

Mozogjunk: a közepes intenzitású testmozgás, amely nagyobb munkára bírja a szívet és a tüdőt, hozzájárul olyan biokémiai vegyületek termelődéséhez is, amelyek aztán fontos szerephez jutnak hangulatunk, alvásunk és számos egyéb testi folyamat szabályozásában. Törekedjünk hetente legalább 150 percet aktívan eltölteni. Nem kell feltétlenül egy edzőteremben izzadnunk, bármilyen mozgásforma megfelel, amelyet élvezni tudunk, legyen az akár tánc, jóga, vagy egy tempós séta.



Étkezzünk jól: a cukorban, sóban és telített zsírsavakban bő gyorsételek szinte valóságos üzemanyagai a krónikus stressznek, kimerültségnek, depressziónak és szorongásnak. Fontos tehát, hogy minél kevésbé feldolgozott élelmiszereket fogyasszunk a hétköznapok során, beleértve friss zöldségeket, gyümölcsöket, teljes kiőrlésű gabonákat, hüvelyeseket, sovány húsok (halat vagy baromfit) és telítetlen zsírsavakat (avokádót, olívaolajat).



Aludjuk ki magunkat: az alváshiány egész szervezetünkre negatív hatással bír, beleértve koncentrációnkat és hangulatunkat is. Mindenképpen hagyjunk magunknak éjszakánként 7-9 óra alvásidőt. Segít, ha egy-két órával lefekvés előtt már nyugodt környezetet teremtünk magunk körül, a hálószobában pedig már tegyük le a telefonunkat, sötétítsünk be, illetve igyekezzünk mindennap ugyanabban az időpont lefeküdni és felkelni.



Vegyük körül magunkat kényelemmel



A dánok hyggének nevezik kényelemre épülő koncepciójukat, amely örömet és elégedettséget hoz az életbe. Márpedig ha valaki, akkor a dánok jól tudhatják, hogyan csempésszenek egy kis napsütést a napjaikba a hideg és sötét hónapok alatt. Ahhoz, hogy magunk is gyakorolhassuk a hyggét, nincs szükség másra, mint arra, hogy olyan emberekkel, tevékenységekkel és tárgyakkal vegyük körbe magunkat, akiket és amelyeket szeretünk, örömet adnak és kényelmesek. Nem is kell nagy dologra gondolni: töltsünk rendszeresen időt legkedvesebb barátainkkal, tegyünk egy virágvázát a munkahelyi asztalunkra, húzzunk puha mamuszt, amint hazaérünk, hallgassuk meg gyakran a kedvenc zenéinket. Ne feledkezzünk meg egyetlen érzékünkről sem, bármi hasznos lehet, aminek jó a hangja, tapintása, íze, szaga, kinézete. „Gyümölcsöző lehet, ha érzékeinket nyugtató stimulációval kötjük le. Ez ellensúlyozza az idegrendszerünket leterhelő stresszt, segítve a relaxációt” – mondta dr. Chanoff. Hozzátette, légzéstechnikákkal szintén enyhíthetünk a feszültségen.

Forrás: hazipatika.com