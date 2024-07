Idén már 60 új krónikus hepatitises esetet regisztráltak Kárpátalján

Naponta közel 8 000 ember fertőződik meg a vírusos hepatitisszel – jelentette ki Ljubov Mandzics, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal Egészségügyi Osztályának igazgatója a július 28-ai sajtótájékoztatón.

A vírusos hepatitisnek meglehetősen hosszú lappangási ideje van, így sokáig maradhat felderítetlen a betegség, miközben a fertőzött személy terjeszti a kórokozót.

Ljubov Mandzics véleménye szerint éppen ezért évente legalább egyszer kötelező a hepatitis B- és C-szűrés, amely az Orvosi Garancia Program keretén belül ingyenes, bármelyik ambulancián vagy egészségügyi intézményben elvégezheti.

A hepatitis B ellen védőoltás is igényelhető. Mivel Ukrajnában kötelező, ezért a csecsemők meg is kapják, azonban, ha valamilyen oknál fogva mégis kimarad, pótolható.

2024 januárja és júniusa között 4 144 gyermek született Kárpátalján, és közülük csupán 2 286 kapta meg az első adag oltást a fertőző vírus ellen.

A teljes tartós immunitás érdekében három adag vakcinát kell kapni. Az egy év alatti gyermekek három adag vakcinával való ellátottsága csupán 40 százalékos, ami rendkívül alacsonynak számít.

Halina Szitnik, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium Kárpátaljai Megyei Betegségmegelőzési Központjának igazgatója elmondta, hogy évente 50-70 új megbetegedést regisztrálnak a hepatitis A, B és C akut és krónikus formáiban megyénkben.

Hepatitis A-val leggyakrabban gyermekek fertőződnek meg, míg a hepatitis B és C a felnőttek körében gyakoribb.

Azonban idén már 3 gyermeket vettek nyilvántartásba hepatitis B fertőzéssel. Akut hepatitis C-t már 10 embernél diagnosztizáltak.

Az év eleje óta 60 új krónikus hepatitises esetet regisztráltak Kárpátalján, ami 18%-kal kevesebb, mint tavaly – jegyezte meg Halina Szitnik.

Ebből 39 személynél hepatitis C-t, 20 személynél pedig hepatitis B-t mutattak ki.

Az idei év első hat hónapjában 132 beteg részesült fekvőbeteg-ellátásban.

Halina Szitnik elmondta, hogy nem lehet elégszer hangsúlyozni a szűrővizsgálatok fontosságát, ugyanis az időben felállított diagnózis életet menthet, valamint időben megállítható, hogy az érintett személy még több embert fertőzzön meg.

A májgyulladás vagy hepatitisz (hepatitis) a máj heveny vagy idült gyulladásos megbetegedése, melyet elsősorban különböző vírusfertőzések, de más károsító hatások is okozhatnak.

A hepatitis A vírus az emberi székletben található, és általában személyes érintkezés útján terjed. De fertőzhet szennyezett ivóvíz vagy étel fogyasztásával is. Aki egyszer átesett a fertőzésen, egy életre szóló védettséget szerez. Specifikus kezelésre nincs szükség, védőoltással megelőzhető.

A hepatitis B fertőzés világszerte az egyik legelterjedtebb betegség. A hepatitis B vírus a szervezet minden szövetében jelen van, a májban a sejtek elhalását és gyulladást okoz. A vírust a vér és testnedvek terjesztik. A krónikus HBV-fertőzés évtizedekig tünetmentes lehet. A tünetmentes egyén fertőzheti a környezetét. Krónikus májgyulladás alakulhat ki. Ez az elhúzódó megbetegedés súlyos, maradandó májkárosodást, májzsugort, rosszindulatú májdaganatot is okozhat. Kezelésére rendelkezésre állnak gyógyszerek, az Orvosi Garancia Program keretében pedig ingyenes a kezelés. A fertőzés megelőzhető védőoltással.

A C vírus szintén vérrel és ritkábban testnedvekkel (szexuális úton) terjed, de fertőződés esetén lényegesen gyakrabban alakul ki elhúzódó betegség és maradandó májkárosodás, májzsugor. Csupán 40 százalék a teljes gyógyulási arány. A másik nagyon fontos különbség, hogy az orvostudomány máig sem tudott hatékony védőoltást kifejleszteni a hepatitis C vírus ellen. Azonban az időben felfedezett C vírus okozta májgyulladás ma már gyógyítható.

Kárpátalja.ma