Jelek, hogy több kalciumra van szükségünk

A kalcium egyike a szervezet számára kulcsfontosságú ásványi anyagoknak. Nemcsak a csontok egészsége miatt van szükség rá – segít kiegyensúlyozni a vérnyomást, szabályozni a hormonok kiválasztását és az idegek megfelelő működését is.

Bőrszárazság

A száraz bőr például eléggé jellemző tünet – a hipokalcémia, vagyis a kalciumhiány okozza, amelynek hatására a bőr szárazzá, érdessé válhat, és hámlani kezdhet. Több kutatás is igazolja, hogy a kalciumhiány hozzájárulhat olyan bőrbetegségek kialakulásához, mint az ekcéma vagy a psoriasis. A kalciumhiányos szervezet általában igen kimerült is, az állandó fáradtság mellett letargia, energiahiány jelentkezhet. Minél kevesebb kalcium van a szervezetünkben, annál hajlamosabbak leszünk az ingerlékenységre, sőt a depresszióra is.

Alvási problémák

A kalciumhiányban szenvedőknél viszonylag gyakori az álmatlanság, illetve sokkal nehezebben megy nekik a pihentető alvás, mivel a kalcium közvetlen szerepet játszik az alvás és ébrenlét ritmusát szabályozó melatonin termelődésében is. Krónikus kalciumhiány esetén paresztézia is felléphet – ez azt jelenti, hogy nem érzünk megfelelő ingereket, illetve külső inger nélkül érzünk zsibbadást, bizsergést, mivel ez az ásványi anyag az idegrendszer megfelelő működéséhez is szükséges.

Gyenge immunrendszer

A gyenge immunrendszer is utalhat rá, hogy nincs a testünkben elegendő mennyiségű kalcium. Ilyenkor a szervezet védtelenebbé válik a patogének támadásai ellen, könnyebben kapunk el gyomorfertőzéseket, fázunk meg, és a nátha, köhögés, torokgyulladás is sokkal gyakoribb a kalciumhiányosoknál. Ugyanez a helyzet a körmök gyengeségével, töredezésével – a körmökön viszonylag gyorsan meglátszik ennek az ásványi anyagnak a hiánya.

Nyelési nehézség

Meglepően hangozhat, de a kalciumhiány diszfágiára, vagyis nyelési nehézségre is hajlamosíthat. Ilyenkor egyfajta szorító érzést tapasztalhatunk a torokban, mintha összeszűkülne a nyelőcsövünk, amit az okoz, hogy kevésbé képesek összehúzódni a torok izmai. Súlyosabb esetekben ez a hangszalagok görcséhez vagy akár hangunk megváltozásához is vezethet. Az izomproblémák, izomgörcsök a test bármely területén jelentkezhetnek – a lábszárban, a vádliban, a combban, a karokban vagy akár a hónaljban is. A kalciumhiányos emberek fogai is gyengébbek, könnyebben kilyukadnak, és hamarabb sárgulnak be.

