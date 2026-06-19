Kólásdoboz nyitófülét nyelte le egy 9 éves fiú Kárpátalján

Egy 9 éves fiút kellett kórházba szállítani a Munkácsi járásban található Polenán (Poljana), miután véletlenül lenyelte egy üdítősdoboz fém nyitófülét.

Az előzetes információk szerint a gyermek éppen egy alumíniumdobozos szénsavas üdítőt fogyasztott, amikor a letört nyitófül a dobozba esett. A fiú ezt nem vette észre, és az itallal együtt lenyelte a fémdarabot.

A helyszínre érkező mentősök megvizsgálták a gyermeket, majd további kivizsgálás céljából a Szolyvai Kórházba szállították.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a szervezetbe került idegen tárgyak – különösen a fémdarabok, gombelemek, mágnesek vagy egyéb apró alkatrészek – súlyos egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

Az orvosok arra kérik a szülőket, hogy hasonló esetben haladéktalanul forduljanak orvoshoz vagy hívjanak mentőt. A balesetek megelőzése érdekében azt is javasolják, hogy a fémdobozos italokat – különösen kisgyermekek esetében – inkább töltsék pohárba fogyasztás előtt.

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