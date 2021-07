Közel 600 koronavírussal fertőzöttet jegyeztek fel Ukrajnában tegnap

Egy nap alatt 591-el emelkedett meg a koronavírussal fertőzöttek száma az országban – közölte Ukrajna Egészségügyi Minisztériuma. A felépültek száma 676-tal nőtt, míg a haláleseteké 16-tal. A kórházakban 438 koronavírusost ápolnak. Tegnap 41 372 mintavétel történt.

A legtöbb új beteget ismét a fővárosban jegyezték fel. Megyék szintjén a legtöbb új esetet Odessza, Dnyipropetrovszk, Harkiv és Kijev megyékben találták. A legkevesebbet, mindössze egyetlen fertőzöttet Voliny megyében jegyezték fel, kettőt-kettőt Kárpátalján és Ternopil megyében.

Ukrajnában a járvány megjelenése óta 2 244 196-an fertőződtek meg, ebből 2 180 957-en épültek fel, 52 718-en pedig elhunytak.

Eddig 2 604 862-en olttatták be magukat koronavírus-vakcinával. Az első dózist 2 604 860-an, a másodikat 1 406 180-an kapták meg ezidáig. Összesen 4 011 040 oltást adtak be. Tegnap 65 226-an vették fel az első, 45 924-en pedig a második dózist is.

Kárpátalja.ma