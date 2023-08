Mennyi idő alatt bomlik le az alkohol?

Igaz-e a népi matematika, miszerint „várok két órát, aztán nyugodtan be is ülhetek a kocsiba vezetni”?

Meddig van jelen a szervezetben az alkohol?

Az alkoholtartalom a szervezetben hivatalosan az úgynevezett véralkohol-koncentráció (BAC.08); nyál és kilégzés (szonda); vagy a vizelet (kábítószer-vizsgálat) mintavételéből mutatható ki, de a szervezetből való kiürülése több tényezőtől függ. Nagy általánosságban elmondható, hogy egy ital elfogyasztásának hatása nagyjából egy óráig tart, de néha több órán keresztül is érzékelhető marad.

Az alkohol kiürülésének ideje hozzávetőleg 10 gramm/óra.

Ez természetesen egy átlagos szám, egyénileg változhat, hogy 5, 6, netán 16 gramm feldolgozására képes a szervezete óránként.

Ráadásul az italtípus és mennyisége sem mindegy.

Az alkohol áthalad az emésztőrendszeren, de kis mennyiséget emésztünk meg ténylegesen. Az alkohol elfogyasztása után a vegyület 20 százaléka közvetlenül a véráramba kerül és, és végighalad az agyban. A többi azt követően lép a véráramba, hogy felszívódott a vékonybélből. Ez a folyamat lelassul, ha étel is van a gyomorban és a belekben, így az alkohol megemésztése is hosszabb időt vesz igénybe.

Az alkohol a májban

Miután az alkohol belép a véráramba, a májban metabolizálódik. Az egészséges máj ugyanolyan sebességgel bontja le az alkoholt, függetlenül a nemtől, vagy testsúlytól. Azonban a májban történő metabolizáció nem az egyetlen olyan tényező, amely meghatározza, hogy az alkohol milyen gyorsan hagyja el a szervezetet.

További tényezők

életkor

az alkohol elfogyasztásának gyorsasága

testzsírtartalom

ivás előtt elfogyasztott étel

az elfogyasztott étel zsírtartalma

egyéb használt gyógyszerek, gyógykészítmények

Mit néznek a vizsgálatkor?

Az alkohol általában 12-36 órán át marad kimutatható a vizeletből, attól függően, hogy mennyi volt a fogyasztás. Bizonyos tesztek azonban akár 48 órát meghaladóan is kimutathatják az anyagot, a legfejlettebbek pedig akár az alkoholfogyasztást 80 órával az utolsó ital elfogyasztása után is képesek jelezni. Sőt, az alkoholfogyasztás az utolsó pohár utáni körülbelül 90 napig szőrzetből és hajból is kimutatható. A nyálmintából az alkoholfogyasztást követő 10-24 órán keresztül elemezhető az alkoholszint.

Alkohol: mennyi a kiürülési idő?

A példa a leggyakrabban fogyasztott italokra vonatkozik egy egészséges májjal rendelkező 70-80 kilós felnőtt esetében. Ezek az időtartamok azonban erősen vizsonlagosak az egyedi eltérések miatt.

2 dl 10%-os bor: 1 óra 40 perc

1 pohár (3 dl) 4%-os sör: 50 perc

1 korsó 4%-os sör: 1 óra 35 perc

1 feles 50 %-os tömény (pálinka): 2 óra

A rendszeres alkoholfogyasztás és az alkalmi nagyivás is káros

Az alkoholfogyasztás számos negatív hatása (például magas vérnyomás, nagyobb stroke és demencia kockázat) közül az egyik leggyakrabban emlegetett következmény a májkárosodás. És mielőtt bárki azzal nyugtatná magát, hogy csak néhány sört iszik naponta, érdemes tisztázni, hogy már napi 2-3 adag alkoholos ital is károsíthatja a májat.

Más megközelítésben a nőknél heti 8 adag alkohol vagy annál több, férfiaknál heti 15 adag alkohol vagy annál több már jelentős hatást gyakorol a májra. Ugyanez igaz az alkalmi nagyivásokra, ami 4-5 ital egymás utáni elfogyasztását jelenti, és szintén nagyon káros az alkoholfogyasztást a gyógyszerfogyasztással mixelni. A májnak ugyanis közel egy óráig tart egy adag alkoholos italt feldolgoznia, ez az idő minden ital elfogyasztásával természetesen meghosszabbodik.

Hogyan károsítja az alkohol a májat?

A krónikus alkoholfogyasztás a májsejtek pusztulását okozza, ami alkoholos májgyulladást (hepatitis), a máj hegesedését, ún. májzsugort (cirrhosis) és végső soron májrákot is eredményezhet. Ezek az állapotok általában a zsírmáj talaján fejlődnek ki, bár komoly alkoholbetegeknél úgy is kialakulhat a májzsugor, hogy azt nem előzi meg májgyulladás.

A súlyos alkoholbetegek 20%-kal nagyobb eséllyel néznek szembe a zsírmáj kockázatával, mint a közepes mértékben alkoholt fogyasztók, bár a kezdeti stádiumban lévő májbetegségek sokszor még visszafordíthatók absztinenciával.

Milyen tünetek esetén fontos hepatológushoz fordulni?

sárgaság,

alhasi fájdalom, puffadás,

lábfejek és bokák duzzanata,

sötét vizelet, megváltozott színű széklet,

hányinger, hányás,

viszketés,

krónikus fáradtság, gyengeség, zavartság,

étvágytalanság

Forrás: EgészségKalauz