Mi okozhat magas vércukorszintet reggelente?

Inzulinos cukorbetegként rendre magas vércukorszintet mér reggelente, és nem érti, miért? Elképzelhető, hogy az éjszakai vércukorcsökkenés kiváltotta Somogyi-hatás áll a háttérben.

Hogy milyen okok idézik elő ezt az állapotot, és mi a teendő vele, arról Prof. Dr. Somogyi Anikó, a Cukorbetegközpont diabetológus, endokrinológus, lipidológus szakorvosa válaszolt.

A cukorbeteg közösségekben és diabetológiai konzultációk során is sokszor szóba kerülő probléma, hogy a betegek időnként nagyon magas vércukorértékeket mérnek reggelente, annak dacára, hogy előző este vércukruk még normálisnak bizonyult. Vajon mi lehet ennek az oka? – teszik fel a kérdést a diabéteszes betegek.

A legegyszerűbb ok az, hogy a beteg kevés inzulint kap ahhoz, hogy az éjszakai és reggeli vércukorértéke megfelelő legyen. Ilyenkor emelni kell a beadott inzulinmennyiséget. A másik lehetőség, hogy a beteg túl sok inzulint kap este, és éjszaka – legtöbbször 2 és 3 óra között –alacsony lesz a vércukorértéke, melyre reggelre a kívánatosnál magasabbra emelkedik az érték. A jelenség magyarázatát, mely szerint a magas éhgyomri vércukor az éjszakai hipoglikémia következménye, dr. Somogyi Mihály, Amerikában élő magyar származású biokémikus adta meg az 1930-as években, és Somogyi-hatás (rebound hiperglikémia) néven ismert. A Somogyi-hatás a nap bármely szakaszában kialakulhat, jellemzően azonban éjszaka figyelhető meg. Bár gyakoriságáról nem állnak rendelkezésre pontos adatok, főként az 1-es típusú cukorbetegeknél alakul ki, illetve az inzulinnal kezelt 2-es típusú diabéteszben is találkozunk vele.

„Tegyük fel, hogy a beteg kihagyta a vacsorát, vagy túl sokat vitt be a hosszú hatású inzulinból, esetleg egy szokatlanul intenzív késő délutáni vagy esti fizikai aktivitást követően fekszik le. Mi lesz ennek a következménye? Hipoglikémia, vagyis a vércukorszint alacsonyra csökken az éjszaka folyamán vagy kora hajnalban. Ennek hatására aktiválódnak a szervezet természetes védekező mechanizmusai, melynek során glukagont és adrenalint szabadít fel. Ezek a hormonok fokozzák a máj glükóztermelését, a beteg pedig arra ébred, hogy a vércukra reggel emelkedett” –

magyarázza Prof. Dr. Somogyi Anikó. Mindezt tévesen úgy is lehet értelmezni, hogy vércukorkontroll nem megfelelő, ezért növelni fogja inzulin dózisát, ami hiba. Amennyiben ugyanis nem ismerjük fel a jelenség hátterében álló okokat, a magas vércukorétékek hibás korrigálása egy ördögi kört eredményez, a hipoglikémia súlyosbításával pedig fatális állapotot is előidézhetünk. Persze az is lehet, hogy a beteg éjfélkor vacsorázik, vagy ami még gyakoribb, rossz szokásból éjszaka is kimegy a konyhába enni. Ettől magas reggel a vércukor értéke.

Tudni kell, hogy a korai vércukoremelkedést más tényezők (így például az ún. hajnali jelenség) is kiválthatják, főleg fiatal embereknél, a reggel “ébredő”, ún. kontrainzuláris hormonok (adrenalin, steroidok, glucagon stb.) emelik magas szintre a vércukor értéket. Ennek kompenzálása könnyű: reggeli előtt 2-3 E-el több inzulint kell beadni ugyanarra a szénhidrátmennyiségre, mint amit a más időpontú étkezéseknél ugyanarra beadnánk.

Hogy deríthetjük ki, mi áll a probléma hátterében?

Fontos, hogy lefekvéskor, éjszaka (2 és 3 óra között), valamint közvetlenül az ébredést követően is történjen egy-egy vércukormérés.

Ha:

a hipoglikémiás szakasz csak éjszakai időpontban jelentkezik, Somogyi-hatásról van szó.

mindig magas a vércukorszint, kevés az esti inzulin.

igen magas az éjszakai vércukorszint, rákérdezünk a beteg étkezési szokásaira.

„Az éjszakai vércukormérési procedúrát nagyban megkönnyíti a szöveti glükózmonitor (CGM) használata, hiszen a szenzor folyamatos, valós idejű betekintést nyújthat a vércukorszint alakulásába is” – hangsúlyozza Prof. Dr. Somogyi Anikó, aki arra is felhívja az érintettek figyelmét, hogy a mért adatok segítségével a betegek vércukormintázatainak alakulását is jobban megismerhetjük, ezáltal pedig a vércukorkontroll is jobban kézben tartható. Ha igazolódik a hipoglikémiát kiváltó ok, annak kiküszöbölésével korrigálható a vércukorszint.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép forrása: Getty Images