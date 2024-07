Mitől lehet magas a pulzusszám?

Manapság már bárki, bármikor tudhatja a pulzusszámát, elég hozzá egy okosóra is. Így könnyen észrevehetjük, ha kiugró érték jelenik meg a kijelzőn – különösebb indok nélkül. De mire utalhat ez?

Milyen a normális pulzus?

A normál pulzusszám általában 60-100 ütés percenként. A hatvannál kevesebbet bradycardia-nak, száznál gyorsabbat pedig a tachycardia-nak nevezzük. Természetesen az sem mindegy, hogy egy futópadon, futva mérjük, vagy ülő, nyugalmi állapotban.

A pulzusszám mellett egyáltalán nem mindegy, hogy a ritmus szabályos, szabálytalan, vagy a kettő keveréke. A szív egy perc alatti összehúzódásainak számát a szív ingerképző központja határozza meg. Működését számos idegi és hormonális tényező, valamint sok egyéb összetevő is befolyásolhatja. Életkor, általános egészségi állapot is befolyásolhatja a pulzusszámot, ezért a mért érték elbírálása során ezt is figyelembe kell venni.

Hogyan mérünk pulzusszámot?

Bárki mérhet pulzust , mindössze három ujj és egy időmérő szükséges hozzá. Helyezzük a hüvelyujjat az ütőérre, a másik kettővel pedig tartsuk egy helyben. Az ujjakat kissé nyomjuk le, amíg meg nem érezzük a lüktetést. Állítsuk be az időzítőt és számoljuk meg a pulzust egy percen át.

Lassú pulzus, nyugodt élet?

A 60 alatti pulzusszám nyugalmi állapotban már lassúnak számít. Vannak, akik számára ez a normális, beleértve a sportolókat, az egészséges fiatal felnőtteket, vagy a béta-blokkoló gyógyszereket szedőket. Egy aktív sportolónál, aki rendszeresen végez megerőltető edzéseket, állóképessége miatt a nyugalmi pulzusszám 60 vagy kevesebb is lehet. Ebben az esetben az is normális, ha a pulzusszám percenként 130-150 vagy többre emelkedik edzés közben. Ugyanis a szív azon dolgozik, hogy több oxigénben gazdag vért pumpáljon a testbe a fokozódó terhelés kapcsán.



Ha valaki viszont ilyen pulzus mellett rosszul érzi magát, az szív- és keringési problémára utalhat. Lassú szívverés, ájulás, fáradtság vagy szédülés jelentkezése esetén érdemes orvoshoz fordulni.

Szapora pulzus, és ami mögötte van

Nyugalmi állapotban mért száz, vagy száz feletti pulzus, magasnak számít. Stressz, különböző lelkiállapotok, fáradtság, okozhatnak magasabb pulzusszámot. De a koffein, kábítószerek, energiaitalok fogyasztása is emelheti az értéket.



A szapora pulzuszámhoz kapcsolódó betegségek: a legtöbb fertőzés vagy a láz, szívproblémák, pitvarfibrilláció vagy kamrai tachycardia, bizonyos gyógyszerek, alacsony káliumszint a vérben, pajzsmirigy túlműködés, anémia (vérszegénység), asztma vagy egyéb légzési nehézség.



Ha a megemelkedett pulzusszámot életmódbeli tényezők okozzák, a stressz megfelelő kezelése vagy a koffein és más rossz szokások korlátozása segíthet abban, hogy a tünet enyhüljön vagy meg is szűnjön.



Bár sokszor tűnhet ijesztőnek, amikor megemelkedettnek érezzük a pulzusunkat, de nem minden pulzusváltozás jelenti azt, hogy valami szükségszerűen nincs rendben. Ha azt észleljük, hogy pulzusunk folyamatosan szapora, lassú vagy szabálytalan (különösen, ha ájulással vagy szédüléssel jár), nem szabad félvállról venni a tüneteket, érdemes felkeresni az orvost.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: Getty Images)