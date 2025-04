Megyei bajnokság: nagyszőlősi győzelem a járási rangadón

A megyei labdarúgó-bajnokság küzdelmeiben idén mindössze tizenegy csapat vesz részt, és az előző évektől eltérően nem lesz első és másodosztály. A csapatok egy ligában, nyugati és keleti zónákra osztva mérkőznek majd meg egymással.

A keleti zónába a bajnoki címvédő Szőlős FC (amely nemrég elveszítette a téli kupa döntőjét), a Beregvidék SC, a Viski FC, az Ilosvai Buzsora és az Ilonokújfalui Csillag együttesei lettek besorolva. A nyugati zónában a téli kupa győztese, a Felsődomonyai Medea-Nevickei vár együttese, az unggesztenyési csapatok (a Cillag és a Csillag-SPAR), az Ungtarnóci Sólyom, az Őrdarmai FC és egyetlen nem Ung-vidéki csapatként a Munkácsi SC küzdhetnek meg egymással.

Az első játéknapon a bajnoki címvédő Szőlős FC látogatott a beregszászi Barátság Stadionba, az egykori Beregvidék SC bevehetetlen erődjébe. Az elmúlt évek sikercsapata, a megyei szinten minden sorozatban taroló Szőlős FC nehezen bírt a tavalyi szezonban újjáalakuló beregszászi gárdával. A hazaiak mezőnyben felvették a versenyt a címvédővel. Bár veszélyes helyzetet nem sikerült kidolgozniuk az első játékrészben a vendégek kapuja előtt. A korábbi beregszászi bajnokcsapatban is megforduló tapasztalt játékosok, mint Vaszil Kudelko vagy Jurij Csonka stabilitást adtak az ugocsai együttesnek védekezésben és a középpályán is. Továbbá a korábban az ukrán válogatottban és a Sahtar Donyeckben is pályára lépő Pukánics Adrián tekintélye és játéka is sokat segített a címvédőnek. A Beregvidék SC középpályáján Roman Ohar teljesítményét lehet kiemelni, hátul pedig a 60 percet pályán töltő Ivan Szlivka határozott védőmunkáját.

A Szőlős FC a 34. percben Mihajlo Csedrik révén szerzett vezetést, kihasználva egy védelmi hibát a beregszásziak jobb oldalán. Igy előnnyel mehettek szünetre a vendégek. A második félidőben a beregszásziak előtt is adódott veszélyes helyzet, de a nagyszőlősiek kapusa bravúrral védett. Az ugocsai együttes végül a 62. percben Rosztiszlav Veres révén megduplázta előnyét, ezzel kialakítva a végeredményt, mivel nem született több találat a mérkőzésen. A Beregvidék SC helytállt a bajnoki cím fő várományosa ellen. Azonban a következő fordulóban ismét egy erős ellenfél vár a beregszásziakra, az Ilonokújfalui Csillag otthonában kétgólos győzelmet arató Ilosvai Buzsora együttese (a Beregvidék SC a kupában 5–1-es vereséget mért az ugocsai gárdára). Az ificsapatok küzdelme 1–1-es döntetlennel ért véget.

A nyugati zónában a Munkácsi SC-nek sikerült egy pontot otthon tartania a téli kupa idei győztese, a bajnoki ezüstérmes Medea-Nevickei vár ellen. Az Ung-vidéki derbiken pedig a nyolcszáz lelkes település, a Szerednyei kistérségi Unggesztenyés mindkét csapata győzelmet aratott.

Megyei bajnokság, 1. forduló:

Keleti zóna:

Beregvidék SC (Beregszász) – Szőlős FC (Nagyszőlős) 0–2

Ilonokújfalui Csillag (Onok) – Ilosvai Buzsora 0–2

Viski FC – szabadnapos

Nyugati zóna:

Őrdarmai Líder (Sztorozsnica) – Unggesztenyési Csillag-SPAR (Linci) 0–2

Munkácsi SC – Felsődomonyai Medea-Nevickei vár 1–1

Unggesztenyési Csillag (Linci) – Ungtarnóci Sólyom (Homoki kistérség) 4–1

(Nyitókép: Szőlős FC / Facebook)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma