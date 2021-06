Nem érdemes gyorstesztekre hagyatkozni az oltás után

A koronavírus-gyorsteszt nem megfelelő, hogy az oltási utáni ellenanyagszintet mérje.

A közösségi média szó szerint tele van olyan gyorstesztekről készült fotókkal, melyek az oltás beadása után nem mutatják ki az ellenanyagszintet. De a vakcina vagy a teszt a hibás?

Főként a keleti vakcinákkal szemben jó néhányan szkeptikusak a hatékonyságukat illetően. A kínai Sinopharmot már a WHO is engedélyezte, a Szputnyik V kapcsán pedig egyre több európai ország jelenti be igényét.

Ennek ellenére bizonyos fokú bizalmatlanság fennállhat, ezért sokan vásárolnak Covid-gyorstesztet az oltás után, hogy felmérjék, vajon mennyire volt hatékony a vak, amit kaptak.

A koronavírussal szembeni immunitásnak négy alappillére van, ezek közül azonban a különféle gyorstesztek csak egyet-egyet „látnak”. A négy összetevő alapvetően különböző mennyiségben van jelen az egyes emberek szervezetében, így az egy összetevőt vizsgáló tesztek könnyen téves eredményre vezethetnek.

A kínai Sinopharm hatékonysága kapcsán merültek fel kételyek, illetve, hogy szükség lehet egy harmadik oltásra bizonyos embereknél.

Forrás: hirado.hu