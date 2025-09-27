Rengeteg tápanyag forrása a mák

A mákot sokan az íze miatt szeretik, de nem csak ezért éri meg fogyasztani: az egészségünkre is jó hatással lehet.

A mák többek között kalciumot, amely a csontok egészsége miatt fontos, de kell a szív és az idegrendszer megfelelő működéséhez is. Található benne foszfor is, ami szintén erősíti a csontszövetet. A mangán pedig a kollagéntermeléshez kell, így nemcsak a csontoknak és az ízületeknek, hanem a bőrnek is jót tesz.

A mák ráadásul rostokban is gazdag, ami pedig segíti az emésztést, megelőzi a székrekedést, és a koleszterinszintet is csökkenti.

A mák vasat és cinket is tartalmaz, amik – többek között – az immunrendszerünk működéséhez járulnak hozzá.

A mák morfiumot, kodeint, tebaint és több más olyan alkaloidot tartalmaz, amelyek fájdalomcsillapító, nyugtató és altató tulajdonságaikról ismertek. Ezek nagyrészt a növény tejfehér folyadékában találhatóak meg, az átmosott, majd így piacra kerülő mákszemekben már nagyon alacsony az arányuk.

A mák magnéziumtartalma támogatja az idegrendszer működését, javíthatja az alvás minőségét és segíthet a stressz kezelésében. A szemekben lévő omega-6-zsírsavak is fontos szerepet játszanak az agy egészséges működésének fenntartásában.

Nem szabad túlzásba vinni

A mákos sütemények biztonságosan fogyaszthatók, de a friss, nyers mák fogyasztása nem ajánlott nagy mennyiségben a benne lévő alkaloidok miatt. Egy-két adag mákos étel hetente bőven elég ahhoz, hogy élvezzük az előnyeit anélkül, hogy túlzásba vinnénk. Ritkán előfordulhat mákallergia, amely bőrtünetekkel, viszketéssel vagy emésztési panaszokkal járhat. Ilyen esetben hagyjuk abba a fogyasztását.

Fontos, hogy a felsorolt jótékony hatások természetesen nem jelentik azt, hogy bármilyen gyógyszert vagy orvosi kezelést helyettesíthet a mák rendszeres fogyasztása! Mindenképpen tartsuk be a termékek leírásán található ajánlott nap mennyiséget, illetve érdemes orvossal is egyeztetni, ha valamilyen egészségi problémánk van, vagy ha gyógyszer szedünk!

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép forrása: Getty Images