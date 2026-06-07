Természetes segítség az alváshoz

Egyre többen fordulnak a természetes megoldások felé az alvásminőség javítása érdekében, és az utóbbi időben különösen nagy figyelmet kapott a savanyú cseresznyelé. A közösségi médiában terjedő ajánlások szerint az ital segíthet az elalvásban és a pihentetőbb éjszakai alvás elérésében, amit egyes tudományos kutatások is alátámasztanak.

A szakemberek szerint a savanyú cseresznye olyan természetes vegyületeket tartalmaz, amelyek szerepet játszanak a szervezet alvás-ébrenlét ciklusának szabályozásában.

A gyümölcsben megtalálható a melatonin, amely az alvásritmusért felelős hormon, emellett triptofánt is tartalmaz, amely hozzájárulhat a melatonin termelődéséhez.

Kutatások alapján különösen a Montmorency fajtájú savanyú cseresznye lehet kedvező hatású. Egy vizsgálat során azoknál a résztvevőknél, akik két héten keresztül naponta kétszer fogyasztottak savanyú cseresznyelevet, javult az alvás hatékonysága. A legkedvezőbb eredményeket napi 2–3 deciliter koncentrátum fogyasztásával érték el, amelyet lefekvés előtt egy-két órával ittak meg.

A szakértők ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy a savanyú cseresznyelé nem tekinthető csodaszernek.

Magasabb szénhidráttartalma miatt cukorbetegeknek és speciális étrendet követőknek érdemes körültekintően fogyasztaniuk,

emellett ritkán allergiás reakciók is előfordulhatnak. Bizonyos gyógyszerekkel való kölcsönhatás lehetősége miatt szintén ajánlott az óvatosság.

A savanyú cseresznyelé tehát hasznos kiegészítője lehet az egészséges életmódnak és az alváshigiénés szokásoknak, de nem helyettesíti az alvászavarok szakszerű kivizsgálását és kezelését. Tartós panaszok esetén továbbra is orvosi segítség igénybevétele javasolt.

A hazipatika.com cikke nyomán

Nyitókép: illusztráció

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