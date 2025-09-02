Szeptember az öngyilkosság megelőzésének hónapja Ukrajnában

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint évente több mint 720 000 ember követ el öngyilkosságot világszerte.

Ukrajnában az öngyilkosság meglehetősen gyakori korai halálozási ok, és komoly társadalmi probléma. 2016-ban Ukrajna a 14. helyen állt a világon az öngyilkossági ráta tekintetében. Az öngyilkosság az ukrán hadsereg katonáinak egyik fő haláloka a 2012-ben közzétett adatok szerint. A háború kétségtelenül hatással volt mind a serdülők, mind a felnőttek mentális egészségére.

A hónap célja, hogy felhívja a figyelmet az öngyilkosság megelőzésére, és csökkentse a stigmát, amely megakadályozza az embereket abban, hogy megosszák tapasztalataikat és időben segítséget kérjenek. Az érzések elfojtása csak elmélyíti a fájdalmat. A támogató szavak kimondása vagy a segítségkérés életet menthet.

Az öngyilkossági gondolatok és szándékok okainak megértése, a figyelmeztető jelek felismerésének képessége, a kockázati tényezők, a védőfaktorok és a rendelkezésre álló szakmai támogató források ismerete mind olyan alapvető pszichoedukációs készségek, amelyek lehetővé teszik, hogy:

▪️ időben felismerjük a válsághelyzetet;

▪️ hatékony támogatást nyújtsunk;

▪️ megerősítsük saját erőforrásainkat;

▪️ csökkentsük a megbélyegzést és az ítélkezést.

Az öngyilkosság megelőzhető. Még ha a nehézségek leküzdhetetlennek tűnnek, és minden körülöttünk értelmét veszítette is, az életet mindenképpen érdemes folytatni. Az emberi tapasztalat azt bizonyítja, hogy a legnehezebb időszakok új jelentéseket, lehetőségeket és erőforrásokat eredményeznek.

Az elmúlt 30 évben a világban az öngyilkossági ráta 40%-kal csökkent, Ukrajnában pedig mindössze 2%-kal. A háború miatt azonban az országban továbbra is nehéz a helyzet.

1990 és 2021 között az öngyilkossági arány 100 000 lakosra vetítve közel 15-ről 9 esetre csökkent.

A legmagasabb öngyilkossági arányokat Kelet-Európában, különösen a balti országokban, Moldovában, Ukrajnában, Oroszországban és Fehéroroszországban regisztrálták.

Ezzel szemben Kelet-Ázsiában az öngyilkosságok száma több mint 65%-kal csökkent.

Az öngyilkossági kísérletet megkísérlők átlagéletkora 47 évre nőtt.

A statisztikák azt mutatják, hogy minden öngyilkossági esetre körülbelül 20 kísérlet jutott. Sőt, ezt követően a nők nagyobb valószínűséggel szorultak orvosi segítségre, mint a férfiak.

Az Egyesült Államokban, Uruguayban és Venezuelában a férfiak főként lőfegyvereket használtak öngyilkossághoz.

Az egyének öngyilkossági döntését számos tényező befolyásolhatja:

Szociális problémák: munkavesztés, elszigeteltség

Pszichés betegségek: depresszió, szorongás

Traumák és élethelyzetek okozta stressz

Erőszak vagy bűncselekmények áldozatai

Alkohol- és drogproblémák

Ezek a tényezők gyakran kölcsönhatásban vannak, összetett helyzetet teremtve a veszélyeztetett személyek számára.

A szakértők szerint a következő jelek utalhatnak öngyilkossági szándékra:

Tehernek érzi magát mások számára

Elkülönültség, izoláció

Fokozott szorongás

Önsorscsapás érzése, elviselhetetlen fájdalom

Fokozott szerhasználat

Halálos eszközökhöz való hozzáférés keresése

Hangulati hullámzások

Reménytelenségről beszél

Alvászavarok (túl kevés vagy túl sok)

Halálvágy kifejezése

Öngyilkossági terv említése

Mit tehetünk az öngyilkosság megelőzéséért?

Kérdezzük meg az illetőt közvetlenül, ha gyanítjuk, hogy öngyilkosságot fontolgat: „Gondolsz az öngyilkosságra?” Biztonság biztosítása: korlátozzuk a hozzáférést halálos eszközökhöz (pl. fegyverek, vegyszerek). Hallgassunk és legyünk jelen: a kutatások szerint a beszélgetés csökkenti a kockázatot. Segítsünk szakemberhez fordulni: például a Lifeline Ukraine ingyenes elérhetőségein keresztül: 7333 (minden szolgáltatónál)

Chat: lifelineukraine.com

Facebook: m.me/LifelineUkraine

Telegram: t.me/LifelineUkraine7333 Tartsuk a kapcsolatot: a rendszeres figyelem csökkenti a halálos kimenetelű esetek számát.

Tippek a mentális egészség javításához:

Kapcsolódás másokhoz: közösséghez tartozás, tapasztalatmegosztás

Fizikai aktivitás: csökkenti a depressziót, javítja a hangulatot és az önértékelést

Tanulás és új készségek elsajátítása: javítja a pszichés állapotot

Mások segítése, önkéntesség: növeli a boldogsághormonokat (szerotonin, dopamin, endorfin)

Önfigyelem: gondolatok, érzelmek és viselkedés tudatos figyelése

Kárpátalja.ma