Tavaszi arcápolási tippek

A szürke hónapokat magunk mögött hagyva ideje, hogy az arcbőrünket is új életre keltsük. Néhány egyszerű változtatással üde, ragyogó és feszes bőrrel vághatunk neki a tavaszi szezonnak – mutatjuk, hogyan érdemes megújítani az arcápolási szokásainkat.

A tavaszi megújulás életünk számos területét érinti: miután alaposan kitakarítottuk a lakást és átválogattuk a ruhásszekrény tartalmát, sokan ilyenkor vágnak bele az életmódváltásba vagy az új hobbik kipróbálásába is. És miért ne használnánk ki az alkalmat arra, hogy az arcápolási rutinunkat is ráncba szedjük egy kicsit? Az évszakok változásával bőrünk igénye is fokozatosan átalakul, ezért ha üde és élettel teli arcbőrre vágyunk, elengedhetetlen, hogy időről időre újragondoljuk, hogyan és milyen termékekkel gondoskodhatunk legjobban róla.

Nagytakarítás a piperepolcon

A tavaszi nagytakarításból ne hagyjuk ki a fürdőszobát sem – és itt nem csak a kádsikálásra gondolunk! A szokásos teendők mellett szánjunk időt arra is, hogy átnézzük az arcápolási, valamint a dekorkozmetikai termékeinket is. Szabaduljunk meg mindentől, aminek már lejárt a szavatossága, megváltozott az állaga, a színe vagy az illata, netán idejét sem tudjuk már, mióta kallódik a polc vagy a fiók mélyén. A romlott krémek, olajok, szérumok és sminkszerek irritálhatják a bőrt (különösen a szem körüli, extra érzékeny területeken), kipirosodást, viszketést, akár pattanásokat is okozhatnak. Emellett a hatékonyságukban sem bízhatunk, ez főként a fényvédők esetében veszélyes, ezért alapszabály, hogy a tavalyról megmaradt fényvédő krémeket már nem szabad elhasználni.

Frissítsük fel a rutinunkat

Nemcsak az életkorunktól, de az évszaktól is függ, hogy arcbőrünknek milyen ápolásra van szüksége. A hűvös, szeles téli időszakban jólesnek a száraz, feszülő bőrnek a gazdagabb, testesebb krémek, ám előfordulhat, hogy ezek a tavaszi-nyári szezonban már nehezebben szívódnak fel, hamarabb zsírosodik tőlük a bőr, sőt akár a mitesszerek, pattanások kialakulását is elősegíthetik. Ahogy melegszik az idő, úgy érdemes a könnyedebb textúrájú, gyorsan beszívódó krémekre, gélekre és szérumokra váltani, amelyek felfrissítik, és nem elnehezítik a bőrt. (Ilyenkor a vastagon fedő alapozókról átválthatunk a könnyedebb színezett hidratálók, BB- vagy CC-krémek használatára is.)

Újra előkerülhetnek a könnyű hidratálást és hűsítést nyújtó arcpermetek, amelyeket a fázós reggeleken nem szívesen használunk, de a tavaszi, nyári hónapokban kifejezetten üdítően hatnak. És persze nem feledkezhetünk meg a fényvédő krémekről sem! Bár ezek használata egész évben ajánlott, hiszen az UV-sugarak a téli időszakban is kifejtik bőrkárosító hatásukat, a hidegebb hónapokban sokan megelégszenek a nappali arckrémekben található fényvédő faktorokkal. Tavasszal és nyáron azonban elengedhetetlen, hogy óvjuk a bőrünket a napsugárzástól, ezért a bőrápolási rutinunk utolsó lépéseként alaposan kenjük be fényvédővel az arcunkat, a nyakunkat, a dekoltázsunkat, a füleinket, a tarkónkat és a többi, ruházatunk alól kilógó testrészünket is!

Ezeket tegyünk parkolópályára

Ahogy bizonyos termékek használata kifejezetten a melegebb hónapokban ajánlott, fontos tisztában lenni azzal is, hogy akad néhány hatóanyag, amit a napsütéses időszakokban érdemes inkább kerülni. Ilyenek például az AHA-savas kémiai hámlasztók, közülük is főként a glikolsavat és a tejsavat tartalmazók, amelyek erősen fényérzékennyé teszik a bőrt, így jelentősen fokozzák a leégés és a bőrkárosodás kockázatát. A BHA- és PHA-savas hámlasztók ennél kíméletesebbek, ám ezek használata mellett is kiemelten fontos a megfelelő, magas fényvédőfaktorú napvédő krém alkalmazása.

A másik ilyen összetevő a ránctalanítás szupersztárjaként ismert retinolsav, melyhez fokozatosan kell hozzászoktatni a bőrünket. Maga a retinolsav is fényérzékeny anyag, ezért kifejezetten az esti bőrápolási rutin részévé kell tenni, használata azonban szintén igényli a körültekintő nappali fényvédelmet. Ennek oka, hogy még gyengébb koncentrációban is kipirosodást, hámlást és irritációt okozhat, emiatt az arcbőr fokozottan érzékeny lehet a napsugarak káros hatásaira.

Antioxidánskoktél a bőrnek

A téli időjárás érezhetően megviseli a bőrünket, emiatt az fakó, száraz, húzódó, irritált lehet. Látványosan javíthatjuk azonban arcbőrünk állapotát, ha a tavaszt egy tápláló antioxidánskúrával indítjuk! Ezek az összetevők rendkívül hatékonyan veszik fel a harcot a káros szabadgyökökkel és a bőröregedéssel, így remekül lassítják a ráncok kialakulását, miközben üdévé és ragyogóvá varázsolják a bőrt. Igazi antioxidánsbomba például a C-vitamin, ami serkenti a bőr természetes kollagéntermelését és javítja a vérkeringést; az E-vitamin, ami táplálja és regenerálja a bőrt; de jó, ha az arcápolónk tartalmaz flavonoidokat, karotinoidokat, polifenolokat vagy koenzimeket is, melyek mind-mind antioxidáns hatásukról ismertek.

Természetesen az antioxidánsokban gazdag kozmetikumok egész évben ápolják az arcbőrt, azaz használatuk nem csak szezonálisan javasolt, de ha a tavasz kezdetén valami látványos hatásra vágyunk, egy intenzív antioxidánskoktél garantáltan segít újjáéleszteni a megviselt bőrt.

