Tippek a biztonságos nyári sportoláshoz

Bár a nagy melegben kifejezetten veszélyes lehet túlerőltetni magunkat, ez nem jelenti azt, hogy a több testmozgással járó programjainkról vagy az edzésről teljesen le kell mondanunk.

Egyre erősödő hőhullám tombol, és amikor a hőmérséklet emelkedik, az életmódunk minden apró részlete – az étkezés, az ivás és a mozgás – hatással lehet az egészségünkre. Extrém hőségben ugyanis a szervezetnek sokkal többet kell dolgoznia azért, hogy fenntartsa a normális testhőmérsékletet, ez pedig komoly egészségügyi kockázatokkal járhat. Sokan ilyenkor dilemmába kerülnek: folytassák-e a megszokott edzést, vagy inkább húzódjanak vissza? A válasz: lehet mozogni, de sokkal jobban oda kell figyelnünk az időzítésre, a folyadékfogyasztásra és a táplálkozásra is.

Mit tegyen a legnagyobb hőség idején?

A legfontosabb szabály egyszerű: igyon sok folyadékot, és próbáljon hűvös helyen maradni. Naponta nagyjából 12 pohár víz ajánlott, de kerülje a cukros, koffeines és alkoholos italokat, mert ezek inkább szárítanak. A ventilátor önmagában nem mindig elég, különösen, ha nagyon magas a hőmérséklet. Ha van rá lehetőség, töltsön minél több időt légkondicionált helyen, vagy frissülj fel hűvös zuhannyal.

Ugyanilyen fontos felismerni a hőség okozta problémák tüneteit. A legsúlyosabb ezek közül a hőguta, amikor a testhőmérséklet nagyon rövid időn belül veszélyesen magasra emelkedik. Ilyenkor zavartság, eszméletvesztés, beszédzavar, görcsök vagy rendellenes bőrállapot jelentkezhet. Ez életveszélyes állapot: azonnal mentőt kell hívni, és meg kell kezdeni a test gyors hűtését.

Mit egyen a melegben?

A forró napokon különösen fontos, hogy mit eszünk. Edzés előtt válasszon könnyen emészthető, gyors energiát adó ételeket: ilyen például a görögdinnye, egy gyümölcsös turmix vagy egy banán egy kis mogyoróvajjal. Ezek nem terhelik meg a gyomrot, mégis energiát adnak.

Jó választás lehet az éjszakára beáztatott zab gyümölccsel és magvakkal, vagy egy főtt tojás rizsszelettel és gyümölccsel. Ha az edzés egy óránál hosszabb, érdemes közben is pótolni a szénhidrátot. Nap közben inkább kisebb adagokat egyen gyakrabban. A nehéz, zsíros ételek megterhelik a szervezetet, és a hőségben még jobban elnehezíthetnek.

Edzés után pedig kulcsfontosságú a regeneráció: kombinálja a szénhidrátot és a fehérjét, például egy szendvics vagy egy fehérjeturmix formájában. Ez segít feltölteni az energiaraktárakat és regenerálni az izmokat – írja a CNN.

Mit igyon?

A folyadékpótlás elengedhetetlen – és nemcsak edzés után, hanem már előtte is. Rövidebb mozgásnál a víz elegendő, hosszabb vagy intenzív edzéseknél viszont jól jöhetnek az elektrolitok is. Ebben segíthet például a kókuszvíz vagy a vízben gazdag gyümölcsök, mint a görögdinnye vagy a narancs.

Edzés kánikulában

Nyáron az edzés időpontja kulcsfontosságú. A szakértők szerint érdemes a hűvösebb napszakokat választani, előre gondoskodni a megfelelő hidratálásról, és odafigyelni a táplálkozásra is. A legbiztonságosabb a kora reggel, vagy az este, amikor már csökken a hőmérséklet. A délelőtt 9 és délután 4 közötti időszakot – különösen 11 és 15 óra között – érdemes elkerülni, mert ilyenkor a legnagyobb a hőterhelés. Ha lehetősége van rá, válassza inkább a reggelt – ilyenkor a leghűvösebb a levegő. Ha ez nem megoldható, az esti mozgás a második legjobb választás.

Forrás: hazipatika.com

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