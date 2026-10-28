Újabb trópusi maláriás esetet regisztráltak Lemberg megyében

Újabb trópusi maláriás megbetegedést igazoltak Lemberg megyében. A beteg egy 45 éves férfi, aki a Közép-afrikai Köztársaság fővárosában, Banguiban dolgozott, és nem szedett megelőző gyógyszert a fertőzés ellen. Ez már a hatodik trópusi maláriás eset a térségben 2026 eleje óta.

A Lembergi Megyei Betegségellenőrzési és Járványmegelőzési Központ tájékoztatása szerint a férfinél a Közép-afrikai Köztársaságból Lembergbe érkezését követően jelentkeztek az első tünetek. Általános gyengeséget, hidegrázást és pánikszerű rosszulléteket tapasztalt, amit kezdetben saját maga próbált kezelni lázcsillapítókkal.

Állapota később romlott: testhőmérséklete elérte a 39 Celsius-fokot, és epés hányás is jelentkezett nála. A férfit végül a Lembergi Megyei Fertőző Klinikai Kórházba szállították.

A vérvizsgálat a Plasmodium falciparum nevű kórokozót mutatta ki szervezetében, amely a trópusi malária legsúlyosabb formájáért felelős.

A malária veszélyes, paraziták okozta fertőző betegség, amely elsősorban az Anopheles nemzetségbe tartozó maláriaszúnyogok csípésével terjed. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a fertőzés kockázata a világ 87 országában áll fenn, főként Afrikában, Dél-Ázsiában és Amerikában.

A betegség súlyos lefolyás esetén életveszélyessé válhat, ezért a fertőzésveszélyes térségekbe utazóknak különösen fontos előzetesen tájékozódniuk a megelőzés lehetőségeiről, és szükség esetén orvosi tanácsot kérniük.

Kárpátalja.ma

Forrás: hronikers.com

Nyitókép: illusztráció, Pixabay

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