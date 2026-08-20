Maláriát állapítottak meg egy férfinél Lemberg megyében

Lemberg megyében az év eleje óta már az ötödik behurcolt trópusi maláriás esetet erősítették meg. A beteg egy 25 éves férfi, aki korábban egy nyugat-afrikai országban járt, és nem részesült malária elleni gyógyszeres megelőzésben.

A férfinél fejfájással, általános gyengeséggel és magas, 39,7 Celsius-fokos lázzal kezdődött a betegség. Később a láz ismételten visszatért, valamint többszöri hányás is jelentkezett. Állapotának romlása miatt orvoshoz fordult, majd a Lemberg megyei kórházak egyikébe szállították.

Mivel a tünetek és a beteg korábbi tartózkodási helye alapján felmerült a malária gyanúja, vérmintát vettek tőle parazitológiai vizsgálatra. A laboratóriumi vizsgálat megerősítette a trópusi malária kórokozójának jelenlétét, ezt követően megkezdték a célzott kezelést.

A malária veszélyes parazitás megbetegedés, amely elsősorban fertőzött nőstény szúnyogok csípésével terjed. Leggyakrabban trópusi országokban fordul elő.

A betegség első tünetei között szerepelhet a magas láz, fejfájás, hidegrázás, erős gyengeség, hányinger, hányás, izomfájdalom és légzési nehézség. Súlyos esetben tudatzavar, görcsrohamok és sárgaság is kialakulhat.

Az egészségügyi szakemberek azt javasolják, hogy a malária által veszélyeztetett országokba történő utazás előtt az érintettek időben konzultáljanak orvossal arról, hogy szükségük van-e gyógyszeres malária-megelőzésre.

Kárpátalja.ma

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