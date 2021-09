Ukrajna új fejlesztésű koronavírus elleni gyógyszereket kap az Egyesült Államok kormányától – közölte a kijevi egészségügyi minisztérium sajtószolgálata.

A közlemény szerint a csaknem 20 millió dollár értékű humanitárius segélyszállítmány hamarosan megérkezik Ukrajnába, és jótékonysági alapítványok szállítják majd ki az ország különböző régióiba. A segélyszállítmányra vonatkozó megállapodásokat Volodimir Zelenszkij ukrán elnök amerikai látogatásának keretében írták alá.

Olyan gyógyszerekről van szó, amelyeket az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer Felügyelet (FDA) már nyilvántartásba vett, és enyhe, illetve közepes súlyosságú betegek kezelésére ajánlott, különösen akkor, ha fennáll az állapotromlás veszélye – mondta el Viktor Ljasko egészségügyi miniszter.

Kifejtette, hogy a hamarosan érkező szállítmány – 20 ezer flakon Bamlanivimab és 40 ezer flakon Etesevimab nevű készítményt tartalmaz. A miniszter magyarázata szerint ezek olyan gyógyszerek, amelyek közvetlenül hatnak a vírusra, hozzákötődnek a vírus tüskefehérjéihez, megakadályozzák a sejtbe történő behatolást és a további reprodukciót, így felgyorsítják a koronavírusos betegek gyógyulását, megelőzik a szövődményeket, így azt is, hogy a beteg kórházi ápolásra szoruljon.

Ukrajnában csütörtökre tovább gyorsult a járvány terjedése, 2477-tel 2 290 848-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma.

Az egészségügyi tárca legfrissebb adatai szerint az oltási kampány februári kezdete óta 5 452 125-en kapták meg valamely védőoltás első, 3 906 070-en a második dózisát is a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában. Szerdán 119 022 embert oltottak be az országban.

Forrás: MTI