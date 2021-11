Ukrajna molnupiravir nevű gyógyszert vásárol Covid-betegek kezelésére

Az ukrán kormány határozatot hozott, amelyben engedélyezte a koronavírus-fertőzés kezelésére a jelenleg legígéretesebbnek tartott gyógyszer beszerzését – közölte Viktor Ljasko egészségügyi miniszter csütörtökön.

A tárcavezető kifejtette, hogy ha sikeresen befejeződnek a klinikai tesztek, Ukrajna molnupiravir gyógyszert vásárol. Hozzátette, hogy a gyógyszergyártóval már megállapodtak és Ukrajna számára készletbe helyezték a gyógyszert.

A molnupiravir szájon át szedhető gyógyszer, amelyet az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ajánlása szerint pozitív koronavírus-tesztet követően, a lehető leghamarabb, illetve a fertőzés tüneteinek észlelésétől számított öt napon belül kell bevenni. A gyógyszer gyártója, a Merck vállalat szerint a molnupiravir felére csökkenti a halálozás vagy a kórházba kerülés kockázatát a koronavírusos pácienseknél.

Az UNIAN hírügynökség az ukrán molekuláris biológiai és genetikai intézetre hivatkozva arról számolt be, hogy már Ukrajnában is megjelent a koronavírus delta mutációjának egy még fertőzőbb alvariánsa, az AY.4.2. Ezt a változatot először Nagy-Britanniában észlelték, az ottani tudósok szerint ez az eddigi legfertőzőbb variánsa a koronavírusnak. Ukrajnában a keleti országrészben lévő Dnyipróban azonosították. Az intézet hozzátette, hogy az országban eddig a fertőzöttek 60 százalékánál a koronavírus – első megjelenési helyéről indiainak is nevezett – “alap” delta variánsát mutatták ki.

Oleh Ruban, a fogyasztóvédelmi szolgálat kijevi részlegének igazgatója a Szevodnya című lapnak adott interjújában kijelentette, hogy az ukrán főváros a magas halálozási arány miatt nem kerülhet a jelenleg legszigorúbb járványhelyzet szerinti vörös besorolásból enyhébb kategóriába. “Ami az egészségügyi rendszer leterheltségét illeti, beleértve az intenzív osztályokét, egyértelmű javulást látunk” – emelte ki. Szavai szerint folyamatosan ellenőrzik Kijevben a járványelőírások betartását, beleértve azt, hogy csak oltottak, illetve negatív teszttel vagy gyógyultsági igazolással rendelkezők látogathatják – egyebek mellett – a bevásárló- és szórakoztató központokat. Megjegyzete, hogy ezekben az intézményekben naponta körülbelül hatvan bírságot szabnak ki.

Jelenleg az ország 24 megyéjéből három van a járványhelyzet szerinti legenyhébb, sárga színű, szintén három – köztük Kárpátalja – az eggyel magasabb kockázatú narancs színű besorolásban. A többi megye, valamint a főváros, Kijev a legszigorúbb korlátozásokkal járó, vörös kategóriában van.

Ukrajnában csütörtökre az eddig azonosított fertőzöttek száma 16 943-mal 3 384 404-re, az elhunytaké 628-cal 83 541-re nőtt. Az aktív betegek száma eközben csaknem 10 500-zal 448 411-re csökkent. Az elmúlt napon 3404 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.

A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 10 418 000-en adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában, további 2 665 135-en pedig még csak az első adagot kapták meg. Szerdán 275 319 embert oltottak be az országban.

