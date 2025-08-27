Két vércsoportból is hiány van Kárpátalján
Két vércsoportból van hiány jelenleg a megyében, a Kárpátaljai Megyei Vérátömlesztő Állomás ismét a lakosság segítségét kéri.
A Facebook-oldalukon augusztus 27-én közzétett bejegyzés szerint sürgősen szükség van véradományra (III)- és (IV)- vércsoportból.
Az önkénteseket minden hétköznap kijevi idő szerint 9–14 óra között várják Ungváron, az Ivan Csendej utca 15. alá. Telefonszám: +38 075 417 73 13
Kik lehetnek véradók?
Véradó lehet minden egészséges felnőtt, aki nem szenved krónikus betegségben, nem áll gyógyszeres kezelés alatt, és nincs orvosi ellenjavallata.
