Két vércsoportból is hiány van Kárpátalján

Két vércsoportból van hiány jelenleg a megyében, a Kárpátaljai Megyei Vérátömlesztő Állomás ismét a lakosság segítségét kéri.

A Facebook-oldalukon augusztus 27-én közzétett bejegyzés szerint sürgősen szükség van véradományra (III)- és (IV)- vércsoportból.

Az önkénteseket minden hétköznap kijevi idő szerint 9–14 óra között várják Ungváron, az Ivan Csendej utca 15. alá. Telefonszám: +38 075 417 73 13

Kik lehetnek véradók?

Véradó lehet minden egészséges felnőtt, aki nem szenved krónikus betegségben, nem áll gyógyszeres kezelés alatt, és nincs orvosi ellenjavallata.

