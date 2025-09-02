Az év tanárai kaptak elismerést Ungváron

Az új tanév kezdetén a megyeszékhelyen ünnepélyes keretek között méltatták Az Év Tanára – 2025 verseny győzteseit. Az összukrajnai megmérettetés megyei fordulójának legjobbjai komoly pedagógiai ismeretekről tettek tanúbizonyságot – olvasható a Kárpátaljai Megyei Tanács Facebook-oldalán.

Vaszil Demjancsuk, a megyei tanács elnökhelyettese és Vaszil Ivancso, a Kárpátaljai Katonai Közigazgatás első helyettese a verseny dobogós helyezettjeit pénzjutalomban részesítette.

Vaszil Demjancsuk hangsúlyozta:

„A fiatalabb generáció oktatása és nevelése államunk stratégiai feladata. Napjaink tanárai a tudás, a hazaszeretet és a polgári tudatosság alapjait plántálják tanítványaikba, ami Ukrajna jövőjét határozza meg. Ne feledjük, hogy az élet, a tanítás és a tanulás lehetőségét védőink bátorságának és hősiességének köszönhetjük.”

Idén világirodalom, történelem, technika és kémia kategóriákban nevezhettek a tanárok a versenyre.

Az 1. helyezett öt, a 2. négy, a 3. három minimálbér összegének megfelelő pénzjutalomban részesült.

Kárpátalja.ma

Forrás: a Kárpátaljai Megyei Tanács Facebook-oldala