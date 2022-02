Lengyelország keleti részén telepítik az újonnan érkező amerikai katonákat

Lengyelország keleti részén fog állomásozni a csapaterősítés keretében az országba érkező újabb 1700 amerikai katona – jelentette be Pawel Soloch, a lengyel államfői hivatal kötelékében működő nemzetbiztonsági iroda (BBN) főnöke.

Andrzej Duda államfő, Mateusz Morawiecki miniszterelnök és az illetékes miniszterek szerda este a BBN székhelyén tárgyaltak. A fő téma az orosz-ukrán konfliktus és a lengyel-amerikai katonai együttműködés volt. A tanácskozást követően Soloch elmondta: az újabb amerikai katonák telepítésének technikai részleteiről még egyeztet a lengyel és az amerikai védelmi tárca, konkrét elhelyezésükről rövidesen tájékoztatást adnak. “Az amerikai katonákat több, keleti határainkhoz közelebb eső helyszínre telepítik” – tette hozzá.

John Kirby, az amerikai védelmi minisztérium szóvivője szerdai sajtóértekezletén bejelentette: Washington átmeneti jelleggel mintegy 2000 katonát küld az Észak-Karolina állambeli Fort Bragg támaszpontról Lengyelországba és Németországba, ezenkívül a Németországban állomásozó úgynevezett Stryker századhoz tartozó körülbelül 1000 katonát vezényel át Romániába.

Mariusz Blaszczak lengyel nemzetvédelmi miniszter később a Lengyelországra vonatkozó adatokat úgy pontosította, hogy 1700 amerikai katonáról van szó.

Washington döntését üdvözölte szerda délután Andrzej Duda és Mateusz Morawiecki is. A lengyel kormányfő a Facebookon az “amerikai szolidaritás gesztusának és Vlagyimir Putyin orosz elnöknek szóló jelzésnek és figyelmeztetésnek” nevezte a katonai jelenlét növelését.

“Lengyelország kezdettől fogva felemelte szavát az agresszió és a terror Oroszországból érkező mindenfajta megnyilvánulása ellen, és az ügyet nemzetközi színtéren is folyamatosan felvetette” – hangsúlyozta Morawiecki.

Lengyelországban és a három balti országban 2016 óta állomásoznak állandó, rotációs jelleggel a NATO, ezen belül az Egyesült Államok csapatai. Varsó és Washington 2020 augusztusában arról állapodott meg, hogy legalább ezerrel, 5500-ra növelik az amerikai kontingens létszámát.

A lengyel sajtó szerint jelenleg mintegy 4500 amerikai katona van Lengyelországban, általában az ország nyugati részében elhelyezett bázisokon. Amerikai katonák ezenkívül az északkelet-lengyelországi Elblagba és Orzyszba telepített többnemzetiségű NATO-alakulatokban is szolgálnak. Orzyszban mintegy 800 fős amerikai kontingens állomásozik, Elblagban pedig a NATO keleti szárnyán telepített nemzetközi zászlóaljak tevékenységét felügyelő északkeleti hadtestparancsnokságon dolgoznak amerikai tisztek.

Forrás: MTI